Dakota Johnson nem bírta tovább, kifakadt Johnny Deppék pereskedésén

Hiába zárult le a hosszadalmas, hatalmas médiavisszhangot keltő, Johnny Depp és Amber Heard között zajlott rágalmazási per, annak utózöngéi a mai napig fel-fel tűnnek az újságok hasábjain. Nincsen ez másképp most sem, ugyanis a színészhez közel álló Dakota Johnson szerint elképesztő, hogy az emberek szórakozva nézték a tárgyalásokat a képernyők előtt.

Ahogyan azt az Index is megírta, a korábban egy párt alkotó Johnny Depp és Amber Heard ügyében hosszú pereskedést követően a Karib-tenger kalózai-filmek sztárja javára döntöttek az esküdtek, miután a színész keresetet indított korábbi felesége ellen egy Washington Postban írt cikke miatt, amelyben volt párja valótlanságokat állítva, rossz színben tüntette fel Deppet.

A tárgyalások kapcsán rengeteg híresség állt ki egyik vagy másik oldal mellett, egyesek pedig a tanúk padján is elmondhatták véleményüket az üggyel kapcsolatban. Így jött képbe A szürke ötven árnyalata című filmmel a köztudatba berobbant Dakota Johnson is, aki egy 2015-ben készült videófelvétel miatt került rivaldafénybe a per kapcsán.

A színésznőt akkor ugyanis egy sajtótájékoztatón vették videóra, ahogy Johnny Deppel beszélget arról, hogy a színésznek mi történt az ujjával – mint az később kiderült, Amber Heard egy vodkásüveggel támadt exférjére, az vágta le Depp ujját.

Úgy voltam vele, istenem, miért? Egyáltalán nem is emlékeztem már erre, kérlek, ebből hagyjatok ki engem, eddig és ne tovább!

– nyilatkozta a Vanity Fairnek a színésznő, aki szeretett volna teljesen kimaradni az ügyből.

Dakota Johnson szerint azonban a videófelvételnél történhetett volna rosszabb is, mégpedig ha ő neki is tanúskodnia kell az ügyben. A színésznő számára emellett teljesen érthetetlen, hogy ekkora figyelmet kapott a tárgyalás, az pedig teljesen sokkolta, hogy valaki képes volt otthon a számítógép előtt végigkövetni az egészet, mint egy mozifilmet.

Mi lett volna, ha a tanúk padjára hívnak? Nem hiszem el, hogy az emberek úgy nézték a tárgyalást, mintha egy show lenne, egy tárgyalótermi dráma. Egyszerűen megszakad a szívem ettől, ez őrület. Az emberek nagyon furcsák, az internet pedig egy vad hely

– vélekedett.

(Borítókép: Dakota Johnson. Fotó: Roy Rochlin / Getty Images / Tribeca Festival)