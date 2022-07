A Best of Balaton következő epizódjában a magyar tenger egyik motorját, közösségi életének szívét igyekszünk bemutatni, Budavári Dórit.

Budavári Dóri, a Best of Balaton sorozat következő jelöltje az elmúlt években igen sokat tett annak érdekében, hogy az emberek ne csak nyáron, hanem az év bármely szakaszában ellátogassanak a Balatonra. A magyar tengerhez ráadásul személyes élmények kötik, mivel gyermekkorának nagy részét ott töltötte.

Édesanyám és édesapám a csopaki strandon ismerkedtek meg kamaszként, és ez tulajdonképpen meg is pecsételte a sorsomat. A Balaton lett a szerelmem

– emlékszik vissza ifjúkorára Budavári, aki számos projekttel igyekszik fellendíteni a Balaton-környéki életet. Legkedvesebb kezdeményezései közé tartozik a Balaton Caminó, aminek köszönhetően már háromszor is körbejárhatták a tavat.

Ő egy olyan motort jelent a Balatonnál számunkra, aki tényleg szeretné négy évszakossá tenni a balatoni kulturális és gasztróéletet

– mondta Lábas Viki, a Margaret Island zenekar énekesnője, aki egyben a Best of Balaton kurátora is.