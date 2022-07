Ahogyan azt az Index is megírta, húsz év börtönbüntetésre ítélték Ghislaine Maxwellt, aki Jeffrey Epsteinnek segíthetett fenntartani a kiskorú szexrabszolgákból álló hálózatát.

A 60 esztendős nő bűnösségét már tavaly decemberben kimondta a bíróság, de akkor még nem hoztak döntést. Az ítélet szerint a nő 1994 és 2004 közt négy kiskorút szervezett be Jeffrey Epstein hálózatába.

Az elmúlt 23 hónapban ugyan koránt sem a legkomfortosabb cellákban tengette napjait Maxwell, viszont a brooklyni intézetet követően 20 éves börtönbüntetését már egy sokkal kellemesebb közegben töltheti. A börtönben 2019-ben öngyilkosságot elkövető Jeffrey Epstein bűntársa ugyanis a külön férfi és női részleggel rendelkező, alacsony biztonsági besorolású connecticuti Danbury Szövetségi Büntetés-végrehajtási Intézetbe teszi át székhelyét.

A luxusbörtön is lehet veszélyes

A fehérgalléros bűnözők börtönéletét segítő tanácsadócég, a White Collar Advice feje, Justin Paperny szerint ez a büntetés-végrehajtási intézet a börtönök között igazi élményparknak számít.

Brooklynhoz képest ez olyan lesz neki, mint Disneyland

– idézi a szakembert a Daily Mail.

Állítása ugyan vélhetően erősen túlzó, egy börtönhöz képest azonban mindenképpen igazi luxuskörnyezetben hűsölhet Ghislaine Maxwell: a Danbury saját futó– és baseballpályával rendelkezik, a fogvatartottak komfortérzetét pedig gondozott pázsit és fás ösvények biztosítják.

A létesítmény emellett kézműves foglalkozások széles választékát kínálja a rabok számára, az elitéltek pedig a köredzést, kertészkedést és az aerobikot is kipróbálhatják. Az aktív kikapcsolódás mellett a szellemi fejlődésre is minden adott, a börtönben könyvtár és egy kápolna is található. Ezeket szinte teljes korlátozás nélkül használhatják a börtönlakók, akik az alvás vagy munkaidő kivételével a fennmaradó időt a létesítményben, szabadon tölthetik.

A hosszú évekig Maxwell otthonául szolgáló intézet koránt sem számít ismeretlennek a hírességek és a sorozatrajongók táborában, ugyanis az intézményben ült korábban Lauryn Hill énekesnő, Teresa Guidice valóságshow-sztár és a Netflix népszerű sorozatát (Orange is the New Black) megalkotó Piper Kerman is.

A sorozat ugyan a korábbi fogvatartottak szerint teljesen más képet mutat az egyébként teljesen nyugodt légkörű börtönről, az alkotás hatalmas siker volt a streaming-szolgáltatónál, a történet pedig valóban a Danbury falain belül történteket dolgozza fel.

Azt megelőzően, hogy Maxwell beköltözik a börtönbe, több vizsgálatot is elvégeznek majd, ugyanis korábban felügyelet alá került, mivel félő volt, hogy öngyilkosságot követ el. Emellett a börtön vezetésének döntenie kell arról is, hogy Maxwellt el kell-e különíteni a többi rabtól. A brooklyni intézetben ugyanis volt, hogy egy rabnak pénzt ajánlottak azért, hogy felakassza a nőt, a hírnévre alapozva pedig alapból is kecsegtető lehet Epstein korábbi jobbkezének kiiktatása.

(Borítókép: A Danbury Conn.-i Szövetségi Büntetés-végrehajtási Intézet. Fotó: Mark Bonifacio / NY Daily News Archive / Getty Images)