95 éves lett a legnagyobb olasz díva, aki megtáncoltatta Vitray Tamást és Antal Imrét

A római Képzőművészeti Akadémián festészetet és szobrászatot tanult, ekkor kezdett filmekben kisebb szerepeket is vállalni. A szépségversenyen elért helyezését követően felkeltette a különc amerikai milliárdos, Howard Hughes figyelmét, és Hollywoodba ment. Három évvel később robbant be a köztudatba a Beat the Devil című filmmel, amiben Humphrey Bogarttal közösen játszott − írta meg a Vanity Fair.

Hollywood aranykorának legtöbb sztárjával, köztük Errol Flynnel, Burt Lancasterrel, Anthony Quinnel és Frank Sinatrával szerepelt közös filmben. Gérard Philipe oldalán játszott a a Királylány a feleségem című kalandfilmben. Ugyancsak Philipe-pel, szerepelt René Clair Az éjszakai szépei című munkájában.

Az 1970-es évek elején bejelentette, hogy visszavonul a filmvilágtól, és a fotózásnak szenteli magát. Fényképezte többek között Paul Newmant , Salvador Dalit , Henry Kissingert , David Cassidyt , Audrey Hepburnt , Ella Fitzgeraldot és a német labdarúgó-válogatottat. Fidel Castro kubai elnökkel is készített interjút.

Több ízben járt Magyarországon: első, egyben legemlékezetesebb fellépése a Magyar Televízió 1972-es szilveszteri műsorában volt. Ekkor Antal Imrét és Vitray Tamást is megtáncoltatta.

1949-ben Lollobrigida hozzáment egy szlovén orvoshoz, Milko Skofichoz, kapcsolatukból egy gyermek született. A díva 2006 decemberében másodszor is férjhez akart menni. A vőlegény (Javier Rigau y Rafols) egy 34 évvel fiatalabb férfi lett volna, aki azonban lemondta az esküvőt.

(Borítókép: Gina Lollobrigida olasz színésznő a nevét viselő csillag avatási ünnepségén a Hollywoodi hírességek sétányán Los Angelesben 2018. február 1-jén. Fotó: MTI/EPA/Mike Nelson)