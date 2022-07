Egy zacskó vérrel szállnak repülőre a királyi család tagjai

II. Erzsébet királynő és családja nemesi származásánál fogva különös bánásmódban részesül, mivel az őket övező nagyfokú érdeklődés akár veszélybe is sodorhatja valamennyiüket. A família tagjai sajnos nem tehetik meg, hogy leugranak tejért a sarki boltba, vagy elmennek moziba, mivel kitennék magukat a bámészkodó lakosságnak, ahogy azoknak is, akik esetleg ártani akarnak nekik. Nem véletlen, hogy ilyen sok szabályt kell betartaniuk, akár arra vonatkozólag is, hogy milyen keretek között szállhatnak repülőre – írja a Mirror.

E szabályok között van az is például, hogy a királyi család tagjai rendszerint visznek magukkal saját innivalót, amit az úton szeretnének elkortyolgatni – ezzel kikerülve, hogy valaki megpróbálja megmérgezni őket. Ha körútra indulnak, rengetegféle ételt és italt megkóstolnak, ami nagy aggodalomra ad okot biztonsági szempontból. Pont emiatt dönthetett úgy Károly herceg és Kamilla hercegné, hogy ők inkább kedvenc italaikkal együtt utaznak. Míg a herceg a legtöbb esetben gin-tonicot fogyaszt, a hercegné a vörösbor mellett teszi le a voksát.

Azonban nem a mérgezés az egyetlen, amitől tarthatnak a királyi család tagjai, gondolniuk kell többek között a betegségekre is, amelyeket ezen utakon elkaphatnak. Épp emiatt kellett még egykor magával vinnie egy zacskó vért II. Erzsébet királynőnek a poggyászában, hogy ha esetleg vészhelyzetbe kerülne, és vérre lenne szüksége, legyen kéznél. Emellett mindig vele tartott egy orvos is, aki baj esetén segítségére lett volna. Az előbbiekre II. Erzsébet esetében már azért nincs szükség, mivel az uralkodó 2015 óta nem ült repülőn, viszont ha újra megtenné, ugyanez a protokoll lépne életbe, amelyet egyébként Fülöp herceg, Károly herceg és Vilmos herceg is követ.

A készletet az utazás előtti hónapokban kell feltölteni friss mintákkal. Ez olyan, mintha valaki önkéntesen vért adna, azzal a különbséggel, hogy ha szükség van rá, ő az egyedüli, aki megkaphatja, így a kék vér soha nem juthat el egy átlagos beteghez

– nyilatkozta Adam Helliker királyi szakértő.

Fekete ruha nélkül sehova

Létezik olyan szabály is, amelyet II. Erzsébet szabadalmaztatott, miután 1952-ben meghalt az édesapja, VI. György király. Akkor épp Kenyában tartózkodott egy körúton, így nem volt nála fekete ruha, amelyet a gyász jeleként felvehetett volna az Egyesült Királyságba való visszatéréshez. Amikor a gép leszállt Londonban, a fedélzetre vittek neki néhány holmit, amit felvehetett. Azóta hagyomány, hogy akárhányszor elutaznak a királyi család tagjai, mindenkinél kell lennie fekete ruhának arra az estre, ha valaki meghalna, amíg külföldön vannak.

Hasonlóan szigorúan veszik azt is, hogy II. Erzsébet beleegyezése nélkül nem utazhat egy repülőn két vagy annál több trónörökös. Amint valaki betölti a 12. életévét, nem szállhat egy gépre a trón egy másik várományosával, attól tartva, hogy esetleg baleset történik. Bár ezt a szabályt Vilmos herceg és nagyobbik fia, György herceg már több alkalommal is megszegte, amikor együtt utaztak 2014-ben Ausztráliába és Új-Zélandra, 2016-ban Kanadába, 2017-ben pedig Lengyelországba és Németországba.

Talán úgy tűnhet, hogy a légi katasztrófa nem túl gyakori jelenség, a királyi család történelmében volt már rá példa. A família három tagja is így vesztette életét, köztük Fülöp herceg nővére, Cecília görög hercegnő 1937-ben, a királynő nagybátyja, György kenti herceg 1942-ben, illetve II. Erzsébet unokatestvére, Vilmos gloucesteri herceg 1972-ben.

(Borítókép: Jane Barlow / WPA Pool / Getty Images)