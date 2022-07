Mindenki kedvenc bokszolója, Rocky Balboa, alias Slyvester Stallone már a 76. életévét tapossa, de még jócskán vannak tervei a jövőre nézve. Ikonikus, karakteréhez igencsak illő szerepeinek köszönheti, hogy mára a legkedveltebb színészek közé tartozik, akinek számít a szava a szakmában. Az akciófilmek királyát több produkcióban is láthatjuk még a közeljövőben, így nem tűnik úgy, hogy nyugdíjba készül vonulni, ezért egészen biztos, hogy okoz majd még felejthetetlen pillanatokat a számunkra. 76 év hosszú idő, ami alatt Stallone a mennyet és a poklot is megjárta. Most életének legjelentősebb eseményeiről kérdezzük olvasóinkat, tesztelje Ön is a tudását!

Minden kérdés megválaszolására 30 másodperc áll rendelkezésére. Jelölje meg a helyes választ, majd vagy várja ki az idő végét, vagy kattintson a "Következő kérdés" gombra. A linkre kattintva elindul a játék. Sajnos nem sikerült :(

Kérjük próbálja meg újra. Indulhat a kvíz »

(Borítókép: Sylvester Stallone. Fotó: Daniel Zuchnik / WireImage / Getty Images Hungary)