Elon Musk nem venné meg jó szívvel a Twittert, újabb akadályba ütköztek

Már régóta folynak a találgatások arról, hogy a világ leggazdagabb embere, Elon Musk szerezheti meg a Twittert, ám most újabb fordulatot vett az ügy. Bár a tárgyalások már folyamatban vannak, most mégis megakadtak, mivel Muskot különösen aggasztotta a platformon található botok száma. A vezetőség döntése alapján most minden olyan adatot a rendelkezésére bocsátottak annak reményében, hogy végre nyélbe üthetik az üzletet. Ám úgy tűnik, az nem most lesz.

Három forrás szerint ugyanis a Twitter spamfiókokra vonatkozó adatai nem ellenőrizhetők, emiatt pedig Musk sem hajlandó tovább tárgyalni a több mint 40 milliárd dolláros ügyletről, mivel ezen adatok hiányában nem rendelkeznek kellő információval ahhoz, hogy meg tudják becsülni a platform jövőbeli kilátásait. A helyzetet pedig csak még inkább rontja, hogy jelentősen csökkent a Twitter értéke Musk áprilisi első ajánlata óta, így valószínűleg nem is szívesen fizetne többet egy vállalatért, mint amennyit ér – írja a Metro.

Az üzletember ugyanakkor ragaszkodik ahhoz, hogy megkaparintsa a Twittert, így az előbbiekben felsorolt problémák miatt nem valószínű, hogy vissza fog táncolni. Ha mégis megteszi, és az üzlet nem jön létre, még akkor is egymilliárd dollárja bánná a megállapodás szabotálásáért. Ez ugyanakkor a Twitternek és annak részvényeinek sem tenne jót, így nem meglepő, hogy minél hamarabb próbálják nyélbe ütni az üzletet.

(Borítókép: Elon Musk 2020. december 1-jén. Fotó: Liesa Johannssen-Koppitz/Bloomberg via Getty Images)