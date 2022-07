A magyar tenger óriási, népszerűsége pedig még ezen is túlmutat, így nem meglepő, hogy egyre több fesztivált, programot rendeznek meg valamelyik Balaton-környéki városban. Ezeket láthatja a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa és az INDEX podcastsorozatában, a Nagyon Balatonban, amely Ördög Nóra és Tilla Attila műsorvezetésével tizenegy héten át mutatja be, miről nem szabad lemaradni.

Nagyon Balaton podcastsorozatunk negyedik részében ezúttal Nagy Viktor színész, a Kultkikötő alapítója számol be arról, miképp egyeztethető össze a Balaton a színházzal. Mint arra Nagy visszaemlékezett, a Kultkikötő ötlete akkor kezdett körvonalazódni, amikor pályatársaival együtt kiköltöztek Balatonföldvárra 17 évvel ezelőtt. Egy tábort is indítottak a színházszerető fiataloknak, ahol aztán véglegesen megszületett az a Kultkikötő, amely ma is létezik. Bár akkoriban még nem gondolkoztak azon, hogyan fogják megteremteni az anyagi hátteret a vállalkozáshoz, de nagy segítséget kaptak a fellépő színészektől, akik ingyen vállalták a feladatot, mivel hittek a sikerükben.

Nálunk minden este egy premier, szóval nincs ismétlés. Nem az a repertoár nyári színház vagyunk, nálunk minden előadás csak és kizárólag egyszer látható, egy adott helyszínen

– mondta Nagy Viktor, hozzátéve: emiatt legalább egy év kell ahhoz, hogy kellően felkészüljenek az egész éven át tartó programsorozatra.

Ahogy kifejtette, az ösztönözte őket leginkább arra, hogy a színház mellett a zenét és a képzőművészetet is bevonják a programba, mivel azt vallják, aki a Balatonhoz látogat, nem feltétlenül csak a színház iránt érdeklődik, hanem valami különlegesebb élményre vágyik. Hiszen miért is ne lehetne újraértelmezni a balatoni nyár és kikapcsolódás fogalmát?

A beszélgetés mai részéből mindemellett kiderül az is,

hogyan fér meg egy színház egy vöröskőbányában Alsóörsön;

mikor és hol rendeznek Frank Sinatra- és József Attila-estet;

hogy őrzi meg a Kultkikötő a Csukás-örökséget;

mihez gyűjti a színházi lámpákat Kiss Tibi; és

hogyan tudjuk edukálni a fiatalokat arra, hogy járjanak színházba.

Hamarosan pedig jelentkezünk podcastsorozatunk újabb részével, tartson velünk akkor is!