Amber Heard a biztosítójával fizettetné ki a Johnny Deppnek ítélt kártérítést

Elaine Brederhoft ügyvéd úgy nyilatkozott, hogy úgy tűnik, hogy a 15. számú esküdt nem ugyanaz a személy volt, mint aki a kiírásban szerepelt − írta meg a Deadline.

Miss Heard tisztességes eljáráshoz való joga ezért sérült. Ilyen körülmények között a tárgyalást érvénytelennek kell tekinteni, és új tárgyalást elrendelni

− tette hozzá.

A beadvány szerint az esküdtszéki idézést áprilisban küldték ki egy virginiai lakosnak, azonban ugyanazon a címen két személy lakik, akiknek „ugyanaz a vezetéknevük" − az egyikük 77 éves, a másikuk 52 éves.

Heard jogászai szerint az előbbi volt az, akit beidéztek, de úgy tűnik, hogy az utóbbi volt az, aki megjelent.

Így az esküdtszékben hat hete ülő személy esküdtszéki szolgálatra soha nem volt beidézve

− állítja a pénteki beadvány.

Heard a biztosítóval akarta fizettetni a kártérítést, de nem jött össze a dolog

Tovább bonyolítja az ügyet, hogy Amber Heard azt szeretné, hogy a biztosítótársasága fedezze a Johnny Depp számára megítélt kártérítés egy részét, de a biztosító szerint a Heard által tanúsított magatartás lehetővé teszi számukra, hogy megmondják neki, hogy ezt megtagadják − közölte a TMZ.

Heardnek egymillió dolláros felelősségbiztosítása volt a New York Marine and General Insurance Co. nevű cégnél. A biztosítás mindenféle jogellenes magatartásra kiterjed, beleértve a rágalmazást is, de van egy bökkenő.

A kaliforniai törvények szerint a biztosítótársaságot nem terheli a felelősség, ha a biztosított a jogellenes magatartást szándékosan követte el. Az esküdtszék pedig nemcsak azt állapította meg, hogy az általa elkövetett rágalmazás szándékos volt, hanem azt, hogy ártó szándékkal követte el.

Az esküdtszék a perben gyakorlatilag megsemmisítette Amber Heardöt

Mint azt megírtuk, Depp rágalmazási keresete egy 2018-ban a Washington Postban megjelent véleménycikken alapult, amelyben Heard „a családon belüli bántalmazás ügyét képviselő közéleti személyiségként” jellemezte magát. Noha a cikk nem említette név szerint Deppet, ügyvédei azt állították, hogy mivel abban felismerhető volt, a cikk eredményeként karrierje óriási törést szenvedett.

A színész 50 millió dolláros rágalmazási pert akasztott Heard nyakába, aki ellentámadásként 100 millióra perelte be volt férjét.

Az esküdtszék az első ügyben Johnny Deppnek adott igazat. Ítéletében kimondta: a Washington Postban megjelent cikket Amber Heard jegyezte, annak állításai azonban hamisak voltak, és alkalmasak arra, hogy komoly kárt okozzon volt férjének. Az esküdtszék azt is kimondta, hogy Amber Heard kifejezetten rosszindulatú szándékból cselekedett. Johnny Depp sikeresen bizonyította állításai igazát.

Amber Heard viszont megnyerte az egyik ellenkeresetét, így 2 millió dollárt kap.

