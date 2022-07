Luxus lehet a majonéz ősztől

Már a koronavírus-járvány alatt, 2020-ban – más élelmiszernél is meredekebben – kétszeresére emelkedett a majonéz alapját adó napraforgóolaj világpiaci ára, ám a február 24-én kirobbant orosz–ukrán háború miatt mára már az egekbe szökött. Ukrajna ugyanis a világ legnagyobb napraforgóolaj-termelője és -exportőre, a nyugat-európai igények felét innen elégítik ki.

Az akadozó szállítások miatt azonban több európai országban (például Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban) is hiánycikk lett, olyannyira, hogy több helyen pánikvásárlásba kezdtek a polgárok.

Magyarország nem szorul ugyan ukrán napraforgómagra, a világpiaci áremelkedés hatása alól azonban nem tudja kivonni magát, ezért az elszálló árak miatt a kormány árstopot rendelt el a szotyiolajra is. Nem kizárt, hogy amint megszűnik az ársapka (többször is meghosszabbították, most október 1-jéig érvényes), annyira elszállhatnak az árak (akár ezer forintnál is többe kerülhet egy liter), hogy a közönséges majonéz újra luxusnyalánksággá válhat.

Luxusban fogant

Pont olyanná, mint amilyen születésekor is volt. Armand de Vignerot du Plessis, Richelieu hercegének szakácsa találta fel és keverte ki először 1756-ban, miután a herceg hadserege legyőzte a spanyolokat Mahón városánál, Menorca szigetén. Állítólag a neve is innen ered (mahonnaise), ám egy nyomdahiba miatt rövidesen mayonnaise-re módosult. Mások szerint az ófrancia moyeunaise (tojássárga), esetleg a magnonaise (kavarni) szóból kapta nevét.

A világ egyik legegyszerűbb mártása ez. Egy vagy több tojássárgájához kell étolajat (általában napraforgóolajat) adagolni nagyon lassan, szinte csepegtetve, és alaposan elkeverni, majd a végén ízesíteni. A majonéz tehát 95 százalékban étolaj, és ha az árak felszöknek, akkor a finom krémes szósz eltűnhet a hétköznapi konyhákból.

Leszokunk, ha felszökik?

Akkora a hiány napraforgóolajból, hogy több élelmiszeripari világcég is azt fontolgatja, hogy olcsóbb alapanyaggal, például az őserdők irtásáért felelős pálmaolajjal helyettesíti a szotyiolajat.

Nyilván ízlés dolga, de a közkeletű nézet szerint semleges zamatú étolajjal lesz csak tökéletes a majonéz, a repceolajat ezért érdemes elfelejteni. Ha így van, akkor az olívaolaj sem jöhet szóba, annyira sűrű és intenzív lenne az íze, hogy nem is emlékeztetne a jól ismert könnyű, krémes, édes-savanykás aromára. Vagy válasszuk a jótékony hatású szőlőmag-, esetleg tökmagolajat? Bármikor megtehetjük, de csak több ezer forinttal drágábban.

Ha viszont egyikhez sem fűlik a fogunk, és luxusétek lesz a majonézből, még az is megeshet, hogy le kell szoknunk róla és új szósz után kell néznünk, miközben azzal nyugtathatjuk magunkat, hogy a majonéz úgyis hizlal, ráadásul veszélyes, sőt van, aki még ölni is képes miatta.

