A Best of Balaton sorozatában különleges helyeket vagy élményeket keresünk a tónál, mai ajánlatunk, a Völgyhíd Konyha & Rét pedig mindkét kategóriába belefér.

A balatoni panoráma megunhatatlan, a Kőröshegyi völgyhíd lábánál pedig az ország egyik legkülönlegesebb látványa vár ránk a betonpillérek tövében. Szalai Dezső is elsősorban a környezetbe szeretett bele, úgy érezte, megtalálta a tökéletes helyet ahhoz, hogy megvalósítsa régi tervét.

Ez lett a Völgyhíd Konyha & Rét, amelynek emeletére bisztrót, lentre pedig egy lazább, fröccsös, koncertes, szezonálisabb helyet álmodott meg. Étterme azért is lehet jó választás, mert sok helyzetre kínál megoldást: laza piknikezésre ugyanúgy van itt lehetőség, mint elegáns vacsorára.

Ez pedig már önmagában sem megszokott koncepció a Balatonnál.

Bisztrókonyhájuk közel áll a francia tradícióhoz, de magyar beütéssel, és az ázsiai konyhát is becsempészik a kínálatba. Az étlapon olyan komolyabb fogások is szerepelnek, mint a bárány vagy a rib eye steak, reggelire pedig rántottát, bagelt vagy akár császármorzsát is kérhetünk.

Ha viszont mellőznénk a formalitást, akkor a rétre kihelyezett napágyakban vagy babzsákfotelekben lazíthatunk, többféle hamburgert és fagylaltkreációt kipróbálva.