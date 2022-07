Lélegzetelállító kilátás, különleges ételek és balatoni borok – mindaz, amire az ember csak vágyhat egy-egy kiruccanás vagy nyaralás során a magyar tenger partján. Ugyan sokan a tó melletti helyeket részesítik elsősorban előnyben az idelátogatásuk során, érdemes azonban a környező balatoni hegyek meglátogatása is.

Ilyen kihagyhatatlan hely a Best of Balaton következő ajánlata, a Majthényi Présház is, amely egy kevesebbek számára ismert domboldalból néz rá a Balatonra, Badacsonyra és a tanúhegyekre.

A Balatonlelle közelében található, a pincészetnek otthonául szolgáló Kishegy persze nemcsak kilátópont, hanem a helyi borászok egyik fontos központja is.

A Balatonnál mostanra megszokhattuk ugyan, hogy mindig van jó néhány új és igazán népszerű, felkapott hely, azonban a jól megszokott dolgokhoz néha igenis érdemes ragaszkodni.

Sokszor talán meglepő lehet, hogy egy étterem évek múltán is stabil minőségben, nagy törzsközönséggel működik, a Majthényi Présház azonban pontosan ilyen. Az étterem nem mindennapi helyen fekszik: az épületet és a mellette lévő barokk kápolnát még az 1700-as években Majthényi gróf építtette.

A tulajdonos Konyári család állandó személyes jelenléte sokat hozzátesz a hangulathoz, és a minőségre is garanciát nyújt, ha pedig kedvet kaptunk a borokhoz, a pincészetbe is átruccanhatunk.

A Majthényi Présház a déli part kis gyöngyszeme, mégis kevesen kötik össze a Balatonnal és a panorámával, mert kicsit távolabb van, de mégis olyan varázslatos kilátás van az udvaráról a tóra, hogy érdemes kicsit feljebb is túrázni. Legutóbb egy lakóautóval voltunk a családdal, és vacsorázni tértünk be hozzájuk. Gondoltuk, majd továbbállunk, de annyira jól éreztük magunkat, hogy megkérdeztük, nem maradhatunk-e ott a lakóautóval az udvarban. Nagyon rendesek voltak, és megengedték, reggel pedig arra ébredtünk, hogy begyújtották a kemencét, készült valami finomság, és az egésznek olyan igazi vidékiudvar-hangulata volt, ahova mindig haza érkezik az ember

– ajánlja a helyet a Best of Balaton egyik idei kurátora, Ördög Nóra.

A hely iránti rajongás érthető, szép időben a teraszról akár Badacsonyig is ellátni, de egy naplementében eltöltött vacsora is nagyban hozzátesz az étterem és a pincészet népszerűségéhez.

Az ide látogatók azonban nem csak Balaton és a környező hegyek látványát, a Majthényi Présház legnépszerűbb fogásait, a kemencés ételeket is élvezhetik: sokan a báránycsülök vagy éppen az oldalas és a libamell miatt járnak vissza, de igen népszerű a mákos guba és a friss, termelői grillezett sajt is.

Nem kell annak sem megvonnia magától a gasztrotúrát és a kilátást, akinek nyáron nincsen lehetősége ellátogatnia a pincészetbe, ugyanis az étterem idén állt át egész éves nyitvatartásra, ősszel és tavasszal pedig két gasztrofesztivál szervezéséből is kiveszik a részüket.