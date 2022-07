Csak még egy kérdés: mennyire ismeri Columbo hadnagyot?

A színművésznek talán ha a nevét nem is, de a hangját szinte biztos, hogy mindenki ismeri, ugyanis ő szólaltatta meg Columbo hadnagyot a nevét viselő sorozatban. Szabó Gyula – akinek lánya az ismert műsorvezető-színésznő Szabó Zsófi – évtizedeken át tartó pályafutása során több filmben, sorozatban is alakított, illetve számos szerepben tűnt fel a színházakban is, ám hangszíne az, amire a legtöbben emlékezhetnek. A ma 92 éve született színész volt többek között a Magyar népmesék mesemondója, illetve a Kérem a következőt! és a Frakk, a macskák réme mesékben is feltűnt a hangja. Azonban a legtöbbeknek Columbóról ugrik be igazán, ki is volt Szabó Gyula. Hogy pontosan tisztában van-e a hadnagyról szóló sorozattal, azt pedig az alábbiakban tesztelheti.



