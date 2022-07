Kevin Hart szerint akár még ki is békülhet Will Smith és Chris Rock

Hetekig volt hangos a sajtó az idei Oscar-gálát követően, mivel Will Smith lekevert egy pofont a vele és feleségével kekeckedő Chris Rocknak. A humorista a színész feleségének, Jada Pinkett Smithnek a betegségével viccelődött, ami nemigen volt ínyére Smithnek. A történtek komoly következményekkel jártak, a rajongók elfordultak tőle, filmes felkéréseit mondták vissza, ahogy az Oscar-gáláról is kitiltották egy időre – még szerencse, hogy idén már nyert egy Oscart, talán többet nem fog. Az esetről már számos híresség fejtette ki a véleményét a korábbiakban, most Kevin Hart is felszólalt, aki bízik benne, hogy Rock és Smith egyszer még kibékül.

Mint arról Hart beszámolt az Entertainment Tonightnak, Smith nem igazán haragtartó, könnyen megbocsát, így ha minden jól alakul, hamarosan akár már szent is lehet a béke a színész és Rock között. Mint azt Hart hozzátette, tudomása szerint Smith már sokkal jobban van lelkileg, mint a gálát követően.

Emberek vagyunk, tehát néha hibázunk. Nem a múlttal kell foglalkozni, hanem a jelenre kell koncentrálni, és mindent megtenni a továbblépésért

– nyilatkozta Hart, illetve megjegyezte, csak reménykedni tud abban, hogy megtalálják a módot a békülésre.

Szeretem őt, szeretem Christ. Nem lehet megítélni egy embert egyetlen tette alapján. Végső soron az élet megy tovább, az emberek változnak, úgyhogy lehetőséget kell neki adni erre

– mondta a színész-humorista.

