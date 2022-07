Kisebb földrengést okozhatott a Coldplay párizsi koncertje

Nagyjából 80 ezer ember gyűlt össze szombat este a Coldplay Stade de France-ben tartott buliján, amit a napokban még háromszor megismételnek. Az első, show-elemekben bővelkedő párizsi koncerten a zenekar frontembere nem titkolt szándékkal úgy megmozgatta a közönséget, hogy abba még a Föld is beleremeghetett. Emellett francia nyelven debütált a Magic, és egy kislányt is felköszöntött a színpadon zenekar. Beszámoló.

Négy telt házas koncerttel tért vissza a Coldplay Párizsba, amelyeknek a város északi részén található Stade de France ad otthont, ami Európa hetedik legnagyobb stadionja, 80 698 férőhellyel. Képzeljük el, hogy ezt úgy tölti meg négyszer a banda, hogy gyakorlatilag a jegyeladás startja utáni egy órában elfogytak a belépők nem csak az eredetileg meghirdetett két show-ra, hanem a később közzétett extra dátumokra is.

Mondjuk ezen nincs mit csodálkozni, a zenekar 2019 decemberében jelentette be, hogy környezet-, illetve klímavédelmi okokból nem indul turnézni az abban az évben kiadott Everyday Life című lemezével. Ez idő alatt készítettek egy új albumot – a Music of the Spheres tavaly októberben jelent meg –, illetve azon dolgoztak, hogy a koncertezésre olyan megoldásokat találjanak, amelyekkel csökkentik a környezetükre rótt terheket.

A fentiekről a banda környzetvédelmi szakértőkkel is konzultált, tavaly ősszel pedig bejelentették, hogy 2022-ben olyan világkörüli turnéra indulnak, amely 50 százalékkal alacsonyabb szén-dioxid kibocsátással jár, mint a 2016-os volt, az ehhez kapcsolódó zöld programjukba pedig a rajongóikat is igyekeznek bevonni. A párizsi koncerten közvetlenül a start előtt is környezetvédelmi és fenntarthatóságról szóló felhívások futottak a kivetítőn, rámutatva arra, mit tehetnek az emberek, hogy megvédjék a bolygót. Arról, hogy a Coldplay zöldturnéja mennyiben más, mint a korábbiak, ebben a cikkben írtunk részletesen.

Így tesz boldoggá a Coldplay

A Coldplay-t élőben egyébként pont a legutóbbi koncertkörútjukon láttam, 2016 augusztusában Los Angelesben. Annak alapján is csak azt tudnám mondani, hogy elképesztő show-t csinál a zenekar, konkrét érzelmeket kiváltva a jelenlévőkből. Képzeljünk el egy olyan bulit, ahol az egyik dalnál a meghatottság, a másiknál a kitörő öröm csal könnyeket az emberek szemébe, ahol a show-elemek és az effektek olyan szervesen illeszkednek a produkcióba, hogy valóban megsokszorozzák a hatást.

A popzene egyébként is nagyon alkalmas arra, hogy boldogságérzetet keltsen az emberben, amelyhez a Coldplay-re jellemző színkavalkád – ami a zenészek öltözete, a vizuális effektek, és a színpadi „díszletek” esetén is meghatározó – még inkább fokozza ezt az állapotot. Nem beszélve arról, hogy a közönségnek kiosztott színváltós karkötőkkel egyszerre mindenki részese a show-nak, amely a jelenlévőkben elképesztően erős összetartozásérzést eredményez. Egy ilyen keserves időszak után, mint amit a járvány okozott világszerte, pont ilyen lélekemelő koncertekre van szükség, hogy 110 százalékosan felszabaduljon az ember.



Show-elemekkel robbant a buli

A szombati esemény valamivel 7 óra előtt a 24 éves francia Gaumar produkciójával kezdődött, majd a Grammy-díjas amerikai R'n'B énekesnő, a 25 éves H.E.R. következett. Egészen döbbenetes, hogy ezen a bulin már az első előadónál csaknem mindenki elfoglalta a helyét, nem úgy, mint amit gyakorta tapasztal idehaza az ember, hogy ugye félháznál is kevesebben kíváncsiak az előzenekarokra. Közvetlenül a Coldplay érkezése előtt már nagy izgalomban volt mindenki: egészen különleges látvány volt, ahogy magasba lendített karokkal hullámzást indított a tömeg, ami legalább öt percen keresztül ment körbe a stadionban. Ezután tapsvihar és ováció váltotta egymást, illetve a Viva la vida című sláger refrénjét is elkezdték kiabálni az emberek. Ha ebből láttak valamit a tagok a színfalak mögül, bizonyosan meghatotta őket.

Valamivel negyed 10 előtt jelentek meg a főhősök, először a kivetítőn mutatták őket, ahogy a backstage-ből kifelé igyekeznek. A fotósárokban végiggyalogolva, a Higher Power című számmal robbantak be a színpadra végül, mondhatni, szó szerint, a dal közben ugyanis tűzijátékot lőttek a magasba a stadion tetejéről. Nem spóroltak a show-elemekkel, rögtön ezután az Adventure of a Lifetime című nóta alatt a bolygónkra hajazó hatalmas labdák kerültek elő, amelyekkel a tömeg több számon keresztül játszadozott, egymásnak passzolgatva azokat.

A konfettieső sem maradt el, többször is volt rá példa a show alatt, és olykor lángok is felcsaptak a színpadon, de ami a leglátványosabb, és csak a Coldplayre jellemző, az a már fentebb említett világító karkötő, amelyből minden jelenlévő kapott egyet a bejáratnál. Ezek olyan karperecek, amelyeken van egy QR kód és annak segítségével szabályozzák, mikor milyen színnel világítsanak. Elképesztő atmoszférát teremt, ahogy több tízezer, jelen esetben nagyjából 80 ezer ember kezén egyszerre villognak a pántok, tökéletes szinkronban az épp előadott dallal. A Human Heart című dalnál ráadásul csak bizonyos karperecek fényét meggyújtva egyes szektorokban óriási szíveket festettek a tömegbe.

A színpadkép is sokat hozzátett a látványhoz. Előszöris a stadionnak azon szektorait, amelyek a felépített pódium mögé estek, egy fekete lepellel takarták le, hogy ne rontsák az összképet a kihasználatlanul maradt széksorok. Az új album űrtematikája számtalan formában visszaköszönt: a kétoldalt és a háttérben elhelyezett kivetítők bolygókat idézve mind korongalakúak voltak, a zenekar mögött pedig egy óriási, lenyugvó Napra emlékeztető félköríves ledelemen sorakoztak a lámpák. Ahogy az a Coldplay-koncerteken lenni szokott, egy hosszú kifutó is benyúlt a tömegbe, amely egy kisszínpadban végződött, ahol több számot is előadott a csapat. Volt még egy pódium, a küzdőtér legvégén – oda egyébként az emberek között sétált át a zenekar. A frontember egyébként párszor pólót is cserélt a show alatt, ami viszont mindvégig állandó volt az öltözetében, a bal kezére tekert kék-sárga csuklószorító, amellyel az oroszokkal háborúban álló Ukrajnával vállalt szolidaritást.

A tombolásba még a Föld is beleremegett

Bár lemezbemutató turnéról beszélünk, a zenekar a legismertebb dalait sem hagyta otthon. Ráadásul olyan profi módon állították össze a setlistet, hogy egyetlen pillanatra sem ült le a buli: rögtön slágerekkel startoltak, az új számokat pedig ezek közé ágyazva szórták szét a sorban. A setlist.fm-en mindenki megnézheti a dallistát, amelyek közül én csak néhányat emelnék ki. Az egyik a Selena Gomezzel közös Let Somebody Go, amit ezúttal az amerikai énekesnő, H.E.R. társaságában adott elő Chris Martin, illetve a Sparks című szerzemény, amelynél egy születésnapos kislányt ültetett a zongorára az énekes, akit aztán felköszöntött a tömeggel együtt.

A francia közönségnek az is bizonyosan nagyon szívmelengető volt, hogy a frontember francia nyelven énekelte el a Magic című számot – remek érzés lehet látni, hogy ilyesmibe is energiát fektet egy csapat. A buli alatt egyébként Chris Martin többször is megszólalt a helyiek nyelvén, és a francia zászló is előkerült a színpadon. Nem maradt el a BTS csapatával készített My Universe című szám sem, amely alatt a koreai énekesek a kivetítőkön jelentek meg, de ami talán a legnagyobb élmény volt mindenki számára: a Sky Full Of Stars című dalnál arra kért mindenkit az énekes, rakják el a telefonjukat, és

ugráljanak olyan intenzíven, hogy abba a Föld is beleremegjen.

Hogy mértek-e kisebb rengéseket vagy sem, azt nem tudom, de az biztos, hogy ekkora tombolásban már régen volt részem. A korábbi beszámolók alapján egyébként pár napja Berlinben ez sikerült: mini-rengésekről írtak több helyen, amit ott 68 ezer ember ugrálása váltott ki – a párizsi bulin ugye legalább 12 ezerrel többen gyűltek össze.

A dalok sorát folytatva, a ráadásblokkba került az elmaradhatatlan Fix You című szám, amelynek egy kisebb baki után kétszer futott neki Chris Martin, de a nóta így is óriásit ütött. A show végül a Biutyful című dallal zárult, amely nemrég kapott klipet – az abban szereplő bábok is megjelentek a színpadon.

A párizsi koncertsorozat vasárnap folytatódik, ezt követően kedden és szerdán áll színpadra a Stade de France gyomrában a Coldplay.

(Borítókép: Coldplay turnéfotó a marylandi Landoverben 2022. június 1-jén. Fotó: Brian Stukes / Getty Images)