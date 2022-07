70 éves lett mindenki kedvenc vízimentője – tesztelje tudását David Hasselhoffról

David Hasselhoff a Knight Ridernek, illetve a Baywatch filmben nyújtott alakításának – amelyben Mitch Buchannont formálta meg – köszönhetően aratott osztatlan sikert. A karriere kezdetén szexi vízimentőként hódító Hasselhoff ugyanakkor megtapasztalta a hírnév sötét oldalát is. Egy időben alkoholproblémáitól volt hangos a sajtó, így kérdésessé vált, vissza tudja-e tornázni magát az élvonalba, illetve kap-e majd a jövőben még lehetőséget arra, hogy megcsillogtassa tehetségét.

Szerencsére sikerült neki, így az utóbbi időben nemcsak tehetségkutató műsorok zsűritagjaként, hanem sorozatokban is lehetett látni egy-egy epizód erejéig. Hasselhoff élete egy hullámvasút, hol fent, hol lent van. Pályafutása eddig is bővelkedett érdekes momentumokban, amelyekkel kapcsolatban pedig most az alábbiakban tesztelheti a tudását.

(Borítókép: David Hasselhoff 2017. október 21-én. Fotó: Mohssen Assanimoghaddam / Getty Images)