Elon Musk mostohatestvére szült gyereket a Tesla-vezér édesapjának

A világ leggazdagabb emberének nem csak a Twitter körüli hercehurca miatt fájhat most igazán a feje, a saját családján belül is komoly dolgokat kellett lenyelnie. A Tesla-vezér édesapja, Errol Musk ugyanis Elon Musk mostohatestvérével, a saját nevelt lányával szűrte össze a levet, akivel mint kiderült, nemcsak egy, hanem két közös gyermekük is született. A kapcsolatukról tett 2018-as bejelentés ugyan a családot komolyan sokkolta, az édesapa szerint az ember amiatt van a Földön, hogy szaporodjon, így ezzel sincsen semmi probléma.