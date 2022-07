Megszületett Nádai Anikó második gyermeke

Ahogy arról az Index beszámolt, kedden indult be a szülés Nádai Anikónál, aki második gyermekével volt várandós. Vőlegénye, Hajmásy Péter a kórházból jelentkezett be a közösségi oldalán a hírrel, hogy hamarosan megszületik a kisfia. Ez így is lett, kedd délutánra újabb fővel bővült Nádaiék családja.

Az örömhírt végül a műsorvezető osztotta meg az Instagramján:

2022. 07. 19. A boldogságunk határtalan, a szívünk csordultig. Üdv a nagyvilágban, kisbabánk

– írta Nádai a fotóhoz.

Mint ismeretes, Hajmásy Péter még januárban kérte meg Nádai Anikó kezét a Dominikai Köztársaságban, ahova nyaralni indultak, majd pár nappal később már azt jelentették be, hogy első közös gyermeküket várják. A műsorvezetőnek korábbi kapcsolatából 2015-ben már született egy kisfia, Patrik. Az újszülött, aki szintén kisfiú, a pár döntése alapján a Hajmásy Péter Pál nevet viseli.

(Borítókép: Nádai Anikó. Fotó: Rostás Bianka / Velvet)