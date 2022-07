A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa és az INDEX közös sorozata, a MOL Nagyon Balaton podcast ezúttal egy olyan fesztivált mutat be, amely több szempontból is kiérdemli a felsőfok előképzőjét: a legkülönlegesebb (Európában biztosan nincs párja), a legmegfizethetőbb és a legspontánabb, hiszen a július 22-én kezdődő, tíz napon át tartó kulturális örömfesztiválon tényleg bármelyik udvarban új produkciók születhetnek.

A Művészetek Völgye története a kiszáradó kapolcsi patakkal indult, amelynek megmentéséért Márta István barátaival összefogva hozta létre a Kapolcsi Egyletet. Ebből nőtt ki később a Művészetek Völgye, és a növekedés azóta is folyamatos: idén több mint 2000 program és negyven helyszín várja a látogatókat.

A völgyben senki se készüljön egyszerű koncertlátogatása

– tanácsolja Oszkó-Jakab Natália fesztiváligazgató, hiszen a színpad felé tartva óhatatlanul megtanul néptáncolni, hogy aztán a koncert után hajnalig ropja valamelyik táncházban.

A fesztivál három településén százezren is megfordulhatnak tíz nap alatt, mégsem érzi magát tömegben az ember. Az udvarokban színházi bemutatók, kertmozi, kézműves foglalkozások várják a látogatókat, és persze minden, ami zene.

Harcsa Veronika 18 évesen járt először Kapolcson, és a hely az évek alatt igazi hazai pályává vált számára. Így jött az ötlet, hogy ne csak énekesnőként, hanem szervezőként is a részesévé válhasson a fesztiválnak. Udvarhölgyként a jazz és a crossover rajongóit várja a portáján, emellett pedig workshopokat is tart, amelyeken Tillának is lenne helye, mivel nem arra fókuszálnak, hogy valaki hamisan énekel.

A beszélgetésből kiderül még:

Mit okozott a fesztivál a befogadó településekkel, hogyan lettek egy életre összekapcsolva?

Hogyan lehet egy fesztivál fenntartható?

Hogyan lett Harcsa Veronika Kapolcson gruppiból udvarhölgy? Mi várható a jazzudvarban?

Hogyan lehet teljesen elengedni magunkat a völgy forgatagában?

Podcastsorozatunk Zamárdival folytatódik, ahol július 28-án startol a ZamJam fesztivál, koncertekkel, irodalommal, képzőművészettel és gasztronómiával.