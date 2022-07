Világsztárok érkeznek a debreceni Nagyerdőbe

Ma délután startol el a Campus Fesztivál, amelyen a hazai előadók mellett idén már külföldi hírességek is tiszteletüket teszik.

A Balaton után ezúttal a debreceni Nagyerdő lesz hangos a zenétől és a mulatástól. Újra visszatér ugyanis a Campus Fesztivál, amelyen két év után a magyar előadókon kívül külföldi tehetségek is elkápráztatják a rajongókat. Mint ismeretes, a Campus volt az első zenés tömegrendezvény tavaly, amit megrendeztek a járvány miatti leállást követően, meg is rohamozták az érdeklődők Debrecent. Az idén 14. alkalommal megrendezett fesztiválon a több mint kétszáz koncert mellett számos más programmal várják a szórakozni vágyókat július 20. és 24. között.

A hazai zenészek, zenekarok krémje koncertezik majd a négy nap alatt. Így láthatja a közönség többek között a Wellhellót, a Follow The Flow-t, a Halott Pénzt, Rúzsa Magdolnát, a Tankcsapdát, Horváth Tamást, Majkát, Pápai Jocit, az Irie Maffiát és a KFT-t. A szervezők a fiatalabb generációnak is kedveznek, így fellép még a fesztiválon Manuel, a Valmar, T. Danny, Bruno & Spacc és KKevin. Azonban a retró zenéért rajongóknak sem kell aggódniuk, mivel a fellépők között szerepel Korda György és Balázs Klári, az UFO, a Kozmix és Dévényi Tibi bácsi is.

A legnagyobb durranást viszont valószínűleg a külföldi előadók fogják jelenteni, ugyanis a Campuson két év után újra tiszteletüket teszik majd. Érkezik többek között napjaink egyik legnépszerűbb lemezlovasa, Tiesto, a norvég AURORA, a svéd popdíva, Zara Larsson, az angol Chase & Status duó, a szintén brit Sigala, az 1979-ben alakult ikonikus punk-rock legenda, a The Toy Dolls és még sokan mások.

A részletes programot itt tudja megtekinteni.

(Borítókép: Közönség a Tankcsapda zenekar koncertjén a debreceni Campus Fesztiválon 2019. július 19-én. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)