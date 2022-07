Izraelig menekült a paparazzók elől Quentin Tarantino

A sikerrel és az ismertséggel járó hírnév nem fenékig tejfel, az úton-útfélen fotózkodni kívánó rajongók és szenzációhajhász újságírók sokszor nehezítik meg az ismert személyek, hírességek életét, Hollywoodban pedig még egy kávét sem vehet meg úgy az ember, hogy lesifotósok ne kapnák lencsevégre a reggeli, álmos fejét. Ugyan a siker velejárója mindez, azonban akadnak olyan hírességek is, akik megelőzve a fényképezőképek csattogását olyan helyre költöznek, ahol jóval kevesebben ismerik fel őket.

Így volt ez napjaink egyik legnevesebb filmrendezője, a kétszeres Oscar– és Golden Globe-díjas Quentin Tarantino esetében is, aki ugyan nem feltétlen önös érdektől vezérelve, de Izraelben kezdett teljesen új életet Hollywood csillogásától messze. A rendező még 2009-ben ismerkedett meg izraeli feleségével, Daniella Pickkel, miközben az országban népszerűsítette a Becstelen brigantyk című sikerfilmjét, a kapcsolat pedig azóta is idillinek tűnik, a pár 2018-ban összeházasodott, azóta pedig már két közös gyerekük is született.

Ugyan most már a rendező életében is csak volt egyszer egy Hollywood, láthatóan teljesen kezd beolvadni Tel-Aviv hétköznapjaiba. A sikeres producer gyakran tűnik fel helyi kávézókban és éttermekben, a szemfüles rajongók pedig az utcán kocogva és biciklizve, vagy gyerekei társaságában is belebotolhattak már Tarantinóba, annak ellenére, hogy a producer kényesen ügyel arra, hogy minél kevesebbet mutatkozzon a nyilvánosság szeme előtt.

Pedig Tarantino már három éve él az izraeli metropoliszban, ami sokak számára úgy tűnhet, hogy már a visszavonulásra készül az elvonuló, 59 éves rendező, azonban az sokkal inkább elképzelhető, hogy családja és gyerekei számára szeretett volna nyugodt életet biztosítani a költözéssel.

Pedig a rendező felesége, a 38 esztendős Daniella Pick gyakorlatilag megkerülhetetlen hírességnek számít Izraelben, ahol szinte születése óta olyan ismert, mint Tarantino Los Angelesben. A nő édesapja, Svika Pick ugyanis az 1970-es évek ikonikus izraeli popzenésze, aki hosszú fürtjeivel és különc stílusérzékével lopta be magát az ország szívébe. Tarantino felesége édesapja nyomdokába lépve maga is zenei pályára lépett, a 2000-es évek elején testvérével, Sharonával a The Pick Sisters nevű duóval tette le névjegyét.

A költözés

Röviddel a 2018-as esküvőt követően, a Volt egyszer egy Hollywoodcímű filmjének bemutatását követően a pár vett egy hat hálószobás, 2900 négyzetméteres villát a Ramat Aviv Gimmel városnegyed Elkakhi nevű utcájában, amely egy csendes, nyugodt környéknek számít Tel-Aviv északi részén, a Földközi-tengertől nem messze. Ugyan Tarantino azt tervezte, hogy gyakran ingázni fog Los Angeles és Tel-Aviv között, azonban a koronavírus-járvány az ő terveit is jócskán felülírta, így maradt Izraelben.

Az Oscar-díjas rendező az elmúlt években azonban úgy tűnik, aligha vágyódik vissza az Egyesült Államokba, igazi tel-avivi apuka vált belőle, aki előszeretettel megy le a gyerekkel a játszótérre vagy tűnik fel egy születésnapi partin a környéken. Nem volt ez azonban mindig így, Tarantinóék első szomszédjai ugyan a költöztetődobozokra írt nevek miatt tudták, ki költözött melléjük, azonban a rendező és felesége az elején olyan volt számukra, mintha szellemek lennének.

Soha nem láttam és nem is hallottam őket, pedig a fiam, aki szintén rendezőnek készül, nagyon vágyott rá, hogy összefusson példaképével

– idézi az Orit Bezalel névre hallgató szomszéd szavait a New York Post.

Bombák földjén

Nem indult egyszerűen az izraeli élet Tarantinóék számára, akik pont nem sokkal a térséget időről időre megrázó izraeli-palesztin konfliktus előtt tette át székhelyét Tel-Avivba.

A helyi barátaim azt mondták nekem, hogy a bombázásokat követően már én magam is igazi izraelinek mondhatom magam

– mesélte a bombázásokkal tarkított időszakról a rendező korábban a Yediot Aharonot nevű helyi lapnak.

Sosem lehet elég nagy

Ugyan a házaspár vélhetően kényelmesen elfért a 2900 négyzetméteres házukban is, nem sokáig maradtak ott, a pandémia kitörését követően, 2020-ban Tel-Aviv szintén északi részén fekvő Shikun Tzameret nevű negyedbe költöztek, amely egy meglehetősen gazdag és előkelő része a városnak. Itt található Tel-Aviv legnevesebb bevásárlóutcája és az ország legnagyobb plázája, a Kikar HaMedina is. A pár egy 5000 négyzetméteres otthonba tette át székhelyét, amelyet meglehetősen borsos áron bérelnek, havonta 23 ezer dollárt (8,9 millió forintot) fizetnek a lakhatásért cserébe.

Egy olyan városban, ahol a legtöbben lelakott bérházakban élnek, a Shikun Tzameret negyed meglehetősen ritka látványnak számít, építészetileg lenyűgöző magánvillák és luxus felhőkarcolók tarkítják a látképet, ahol a gigantikus épületek ellenére is megmaradt a kisvárosi hangulat. Tarantino a korábbi zárkózott életét félre téve láthatóan élvezi is az új lakhelyét, gyakran látják kocogni, sétálni vagy kerékpározni a Park Hayarkonban, amely egy hatalmas zöldövezet a Hayarkon folyó mellett.

Ugyan míg a legtöbb tel-avivi általában magára hagyja Tarantinót, és sokan fel még sem ismerik, a helyi paparazzók többször is lencsevégre kapták már, ahogyan a park szökőkútjainál tölti a kulacsát, vagy ahogyan éppen a bevásárlóközpontban vásárol.

Szeretem az országot és az emberek is nagyon kedvesek hozzám, úgy tűnik, izgatottak, hogy itt vagyok

– nyilatkozta a 2020-as költözést követően a producer.

Olyan, mint Los Angeles kicsiben

Quentin Tarantino láthatóan tényleg oda van a Tel-Avivért, egy 2021-es interjúban azt mondta, a város olyan, mint Los Angeles egy kisebb változata, csodálatos éttermekkel, menő bárokkal és klubokkal – melyeket a producer előszeretettel meg is látogat.

Júniusban Tarantinót és feleségét például a Nilusban, egy felkapott bárban látták a nyüzsgő Allenby utcában. A producer szintén rajongója a Hotel Montefiore éttermének, amely Tel Aviv első butique szállodája és igencsak népszerű a város tehetősebb lakosai körében. A házaspár emellett állandó vendége a Café Zorik kávézónak, amely a villájukhoz közeli Yehudah HaMaccabi utcában található, amely így gyalogosan is könnyedén megközelíthető a család villájától. A New York Postnak nyilatkozó ottani pincér szerint, amikor a filmproducer a városban tartózkodik, hetente kettő-négy alkalommal is feltűnik a bárban.

A mozi az mozi, de meddig?

Hiába költözött el azonban több ezer kilométerre Los Angelestől, Tarantino szerelme a filmek iránt mit sem változott Izraelben. Volt, hogy a szemfüles rajongók a Glilot moziban, Tel-Avivtól északra szúrták ki Tarantinót, aki hétköznapi ember módjára, sorban állva pattogatott kukoricára várt, hogy megnézhesse saját művét, a Volt egyszer egy Hollywood című filmet, de megesett, hogy a hátsó sorban megbújva látták ugyanezen a filmen a producert egy másik alkalommal.

A rendező Izrael iránti rajongása láthatóan kölcsönös, idén júniusban tiszteletbeli doktori címet kapott Jeruzsálemi Héber Egyetemtől, amelye ezzel tisztelegett Tarantino filmes pályafutása előtt és köszöntötte őt a zsidó közösségben.

Daniella Pick színész– és énekesnővel kötött házasságát követően Quentin Tarantino Izrael államot tekinti otthonának, és azt nyilvánosan támogatja is

– állt az esemény egyetemi közleményében.

De vajon meddig nézheti még saját alkotásait moziban a rendező? Lehet, hogy már nem sokáig, ugyanis Tarantino korábban úgy nyilatkozott, hogy 10 filmet rendez pályafutása során, mielőtt visszavonulna a csúcson. Legutóbbi, a 2019-es Volt egyszer egy Hollywood című filmje pedig már a kilencedik volt sorban, így megeshet, már csak egyszer láthatunk új filmet a rendezésében. Az egyelőre nem ismert alkotás elképzelhető, hogy Izraelben játszódik majd, azonban ezzel kapcsolatban is vannak kikötései az Oscar-díjas producernek.

Ha Jeruzsálemben filmet készítesz, sehol sem tudod olyan helyre irányítani a kamerát, ahol nem valami fantasztikusat rögzítesz. Ennek ellenére minden filmem elkerülné a politikát, Izraelben sosem készítenék mozit a politikai légkörről

– vélekedett Tarantino, aki úgy tűnik, Tel-Avivban élete talán legboldogabb időszakát élve merít ihletet pályafutása utolsó nagy filmes dobására.

(Borítókép: Tolga Akmen / AFP)