Jeffrey Epstein és a Victoria's Secret vezérének sötét ügyeiről készült dokusorozat

A fehérneműmágnás és a pedofilbotrányba keveredett Jeffrey Epstein barátsága nem mindennapi. A kettejük kapcsolatáról most egy sorozat is készült a Hulura, amelyben lerántják a leplet arról, miként játszottak össze a nagy hatalmú üzletemberek, és hogyan rövidítette meg Epstein százezrekkel a jóbarátját.

Jeffrey Epstein és a Victoria's Secret korábbi vezetője, Les Wexner egykor igen közeli barátok voltak. A barátságuk akkor kezdett el kihűlni, amikor Epsteint azzal vádolták meg, hogy egy kiskorút zaklatott. Az üzletember a tárgyalások idején viccesen meg is jegyezte, hogy Wexnerrel mindig is egy rugóra járt az agyuk. Bár Wexner – azt követően, hogy fény derült barátja sötét múltjára – következetesen azt állította: nem tudott Epstein kétes ügyeiről.

A Hulu streamingszolgáltatóra érkező, háromrészes, Victoria's Secret: Angels and Demons című dokusorozatban azonban most igyekeznek lerántani a leplet az Epstein és Wexner által felépített birodalomról, ahogy az is világossá válik, hogy kettejüket nem pusztán a nagyravágyás kötötte össze.

A borsó meg a héja

Mint arról Cindy Fedus-Fields, a Victoria's Secret Direct korábbi vezérigazgatója beszámolt a sorozatban, Epstein és Wexner barátsága már csak azért is működött, mert a feleknek szükségük volt egymásra a túléléshez.

Wexnernek volt pénze, amire Epstein vágyott. Wexner pedig megkapta Epsteintől a csillogást, amire neki volt szüksége

– nyilatkozta Fedus-Fields.

Az üzletemberek ugyanakkor anyagilag nem voltak egy lapon említhetők. Míg Wexner, akit a fast fashion atyjaként emlegetnek a sorozatban, több mint ötmilliárd dolláros vagyont tudott felhalmozni, addig Epstein – aki amolyan pénzügyi tanácsadója volt – nem állt ilyen jól akkoriban.

Ahogy azt Barry Levine – aki könyvet is írt Epstein birodalmáról – kiemelte: a két üzletember már a legelső találkozáskor könnyen megtalálta a közös hangot. Wexner állítólag azt mondta, izgalmas karakternek látja Epsteint.

Le akarta nyűgözni az előkelő New Yorkot

Wexner karrierje a The Limited céggel kezdődött, amelyet még 1963-ban alapított Ohióban. A portfóliója azt követően bővült ki, hogy az 1980-as években egymillió dollárért megvásárolta a Victoria's Secretet az alapítóktól, Roy és Gaye Raymondtól. A célja az volt, hogy feltűnést keltsen, és lenyűgözze a New York-i előkelőséget. Ennek érdekében megkaparintotta a Henri Bendel nevű, női holmik értékesítésével foglalkozó áruházat, emellett egy sorházat is megvásárolt a városban 13,2 millió dollárért, abban bízva, hogy a helyi elit befogadja majd őt. De nem így lett.

Pattanás volt New York hátán

– jelentette ki Michael Gross, a Model: The Ugly Business of Beautiful Women című könyv szerzője.

Wexner ugyanakkor Epsteinben találta meg azt a szövetségest, aki – mivel az üzleti életben is jártas volt – előrelendíthette a karrierét. Az üzletember így szabad kezet kapott, és Wexner minden vállalkozása és a vagyona felett is rendelkezhetett. Ahogy arról Epstein egykori üzlettársa, Steven J. Hoffenberg beszámolt: a férfi rendkívül elbűvölő volt, bárkit meg tudott győzni, mestere volt a manipulációnak.

Epstein még arra is engedélyt kapott, hogy leváltsa Wexner édesanyját, Bella Wexnert az alapítványa éléről. Eladta neki a középkori kastélyát, illetve a The Limited cég Boeing 727-es magánrepülőjét is, a későbbi hírhedt Lolita Expresst.

Bár arról nem lehet tudni, pontosan mennyit is fizetett Epstein a repülőért, mivel az erről szóló dokumentumok igen szövevényesek, az biztosnak tűnik, hogy jóval a piaci ár alatt kaparinthatta meg. Sőt, Wexner közbenjárásával vásárolhatott meg egy vendégházat New Albany városában, ahol állítólag bűntársával, Ghislaine Maxwell-lel együtt 1996-ban szexuálisan bántalmazták és fogva tartották Maria Farmert.

A két, igen nagy befolyással rendelkező férfi összejátszása ugyanakkor nemcsak az üzleti színtérre korlátozódott. Epstein felügyelte többek között Wexner és neje, Abigail S. Koppel házassági szerződését is. Mint az a sorozatban elhangzik: az üzletember birodalmának nem volt olyan része, amelyhez Epstein ne férhetett volna hozzá – és ő ki is használta a belé vetett bizalmat.

Modellekre fájt a foga

1993 nyarán Epstein hatalma már odáig terjedt, hogy Victoria's Secret-modelleket toborzott. 1997-ben a korábbi Playboy-sztár, Alicia Arden szexuális zaklatás miatt jelentette fel Epsteint, mivel elmondása szerint a férfi a hotelszobájában bántalmazta. Állítólag azért találkoztak, mert lehetőséget ajánlott neki Victoria's Secret-modellként, ám Epstein szándékai mások voltak. Arról ugyanakkor nem tudni, hogy a történet eljutott-e Wexner fülébe. Nagy valószínűséggel nem, mivel a továbbiakban is dicsőítette a barátját – aki tulajdonképpen csak arra használta őt, hogy felkapaszkodjon a hátán.

Wexner 2003-ban még azt nyilatkozta a Vanity Fairnek, hogy Epstein a leghűségesebb barátja, aki mindamellett, hogy nagyon okos, kiváló ítélőképességgel is rendelkezik. A valóságban ez inkább úgy nézhetett ki, hogy az üzletember már annyira ránőtt Wexner fejére, hogy teljes uralmat gyakorolt felette – amit a férfi valószínűleg észre sem vett. Ám az tény, hogy egyikük sem lett volna meg a másik nélkül. Wexner vagyona nélkül Epstein nem tudta volna felküzdeni magát a ranglétrán, ahogy Epstein támogatása nélkül Wexner is csak egy senki maradt volna az elit szemében. De milyen áron?

Ahogy arra a sorozatban Cindy Fedus-Fields, a Victoria's Secret Direct korábbi vezérigazgatója visszaemlékezett, szerinte nem pusztán üzleti érdekek miatt fűzték őket egymáshoz szoros szálak. Elmondta: tökéletesen kielégítették egymás igényeit – bár nem feltétlenül a szexuális szükségletekre gondolt. Epstein még a halála előtt, 2010-ben is tagadta, hogy biszexuális lenne, ahogy a tárgyaláson arra is egyértelműen nemmel felelt, hogy volt-e romantikus kapcsolat közöttük. Wexner nem szeretett volna szerepelni a sorozatban, de az ügyvédjén keresztül azt üzente: határozottan tagadja, hogy viszonya lett volna Epsteinnel.

Csak nőtt és nőtt a birodalom

Wexner birodalma az idő múlásával csak még tovább nőtt, ezzel együtt pedig Epstein számára is gyarapodott a büdzsé. A 2000-es évek végére a Victoria's Secret már 6 milliárd dolláros bevételre tett szert. A modellek között volt például Heidi Klum, Tyra Banks és Adriana Lima is. Epstein ugyanakkor a barátja pénzét a maga javára fordította: szerte a világon hatalmas birtokokat vásárolt, köztük egy elegáns párizsi lakást és egy tengerparti villát a Virgin-szigeteken, ahol azon lányok is megfordultak, akik az üzletember szexrabszolgái voltak.

A pénze mellett Epstein előszeretettel használta Wexner magángépeit, illetve a Southern Air Transport légitársasághoz tartozó repülőket, amelyek egykor a CIA tulajdonában álltak. Epstein nemegyszer dicsekedett is azzal, hogy kapcsolatai vannak a hírszerző ügynökségnél. Wexner különösen fontosnak tartotta, hogy jó viszonyban legyen a kormánnyal. Ahogy az a sorozatban elhangzik, még arra is felhatalmazta Epsteint, hogy az akkor éppen dúló iraki háború miatt az izraeli kormány kommunikációs stratégiájának kidolgozására fordítson pénzt.

Wexner is Epstein áldozata lett

Epstein és Wexner akkor kezdett eltávolodni egymástól, amikor 2006-ban az előbbiről kiderült, hogy kiskorúakat zaklatott. Mint az a sorozatban elhangzik, a jogi védelmét kezdetben Wexner cége, az L Brands látta el, azonban Epstein nem kerülhette el a börtönt, 2008-ban 18 hónapra rács mögé került. Arra azonban hosszú éveket kellett várni, hogy Wexner belássa, nagy hibát követett el azzal, hogy ennyire megbízott benne. 2019-ben, miután Epsteint megint letartóztatták, Wexner kijelentette, elhatárolódik attól, amit egykori barátja tett, illetve azt állította, ő is az áldozata volt, mivel kihasználta őt.

Mindenkinek sajnálnia kéne a fiatal lányokat, akiket így kihasználtak. Ezt a megmagyarázhatatlan és undorító viselkedést egyértelműen elítéljük. Szégyellem, hogy egy ilyen beteg, ravasz, romlott ember kihasznált engem

– mondta egy tévéinterjúban Wexner, aki a becslések szerint 400 millió dollárt adhatott Epsteinnek 20 éves barátságuk alatt.

Mint arra a sorozatban felhívják a figyelmet: bár Wexner életében a legnagyobb törést jelentette, hogy Epstein átvágta, azért így sincs pénzszűkében. A jelenleg 84 éves Les Wexner még mindig az Egyesült Államok leggazdagabbjai közé tartozik. Az L Brands vezérigazgatói posztjáról 2020 februárjában lemondott, így már a nyugdíjas éveit éli – feltehetőleg igen nagy lábon, mivel körülbelül 5,6 milliárd dollárra taksálják a vagyonát.

(Borítókép: Stephanie Keith / Getty Images)