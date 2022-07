Luxuskempingezőket vár Vilmos herceg korábbi mentőhelikoptere

Vilmos herceg maga is éveken át vezette, most lakóhelikopterként várja a vendégeket a Brit Királyi Légierő három korábbi, mentésre használt gépe. A leselejtezett helikopterek ugyan már repülésre alkalmatlanok, a százmillióból átalakított szálláson ennek ellenére is a fellegekben érezheti magát a szerencsés látogató.