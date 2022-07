Zamárdiban senki sem fog unatkozni, lehet, aludni sem – ígéri Geszti Péter

Július utolsó napjaiban új programmal bővül a Balaton nyári kínálata. A MOL Nagyon Balaton butikfesztiválja, a ZamJam Zamárdi több pontját érintő rendezvény, amelynek fő helyszínére, a vízparti térre naponta néhány ezer vendéget várnak. A város többi pontján zajló programok belépőjegy nélkül látogathatók.

A fesztivál házigazdája Till Attila lesz, a MOL Nagyon Balaton színpadon pedig különleges koncertek várják a közönséget. Július 28-án, csütörtökön a Kool and the Gang a fő fellépő, előttük a Szikora Róbert vezette, idén 40. születésnapját ünneplő R-Go ad koncertet. Másnap Charlie lép színpadra, majd Geszti Funky címmel Geszti Péter – Váczi Eszterrel és a Jazz+Az fúvósaival kiegészülve – életművének alkalomhoz illő darabjait mutatja be, a Rapülőket is megidézve.

A záró este főszereplője a többszörös Grammy-díjas, amerikai–jamaicai származású Shaggy lesz.

Geszti Péter balatoni hangulatra hangszerelte át a számait, a Rapülők is funkysabb lesz, így aztán a szokásosnál is több próba előzi meg a zamárdi fellépést. „Ez nem egy retró produkció lesz, nagyon is a mának szól. A Balaton a miénk, a könnyű, nyári jókedvet jelenti mindenkinek. Aludni és unatkozni nem fog senki, az biztos” – ígéri Geszti.

Szikora Róbert ezúttal nem csak az R-Gót hozza el, az Úristen című számot is előadja Marics Petiékkel. Amikor a VALMAR tagjai megkeresték őt ezzel a dallal, azért utánanézett, kik ők. „Nem vagyok zenei fajgyűlölő, úgy voltam vele, próbáljuk meg, mit lehet ebből kihozni. Idejöttek, megmutatták, és azt gondoltam, hogy ezek tiszta őrültek. Belevittek engem is, hogy tetsszen nekem” – mesélte Szikora Róbert, aki nem fél attól, hogy Zamárdiban elfogy az energia, amikor együtt állnak színpadra.

Pénteken, július 29-én lép színpadra Horváth Charlie, aki elárulta, nem kell különösebben felkészülniük a koncertre. „Negyvenöt éve együtt muzsikálunk, ilyen zenekar nincs még egy Magyarországon. Csinálunk egy boldog slágerparádét, próbáltunk már eleget. Minden este megújulunk” – mondta el Charlie.

Fröccs, jazz és művészet

De nem csak a színpadon szól majd a zene, napközben a vízparti MOL Nagyon Balaton Teraszon fröccsel a kézben várhatjuk az esti koncerteket. „Séf a parton” címmel naponta más-más séf gondoskodik a gasztronómiai élményekről, és koncertek is lesznek a Budapest Jazz Club szervezésében. A kőhegyi kilátónál, a Kilátó Terasz kertjében 17 órától kezdődnek a koncertek, az első este Little G Weevil, másnap Lovasi András, szombaton pedig Járai Márk lép fel.

A ZamJam partnere, a Líra Könyv Zrt. erre a három napra Zamárdiba hívja szerzőit, de a szervezők a zene és az irodalom mellett a kortárs képzőművészetről sem feledkeztek el. Az esemény teljes arculata Bereczki Kata munkája, az ő Balaton-tematikájú képei a fő helyszínen és Zamárdi közterületén is láthatóak lesznek. Az Index szervezésében emellett több képzőművészeti projekt is a városba települ. Labrosse Dani a Lobenwein Galéria felkérésére nyolc, ikonikus balatoni helyről, épületről készít képeket, amelyeket a fesztiválon állítanak ki, Balaton Anno címmel pedig egy korabeli turisztikai plakátokból álló gyűjteményt láthatnak az utasok Zamárdi vasútállomásán.

A MOL Nagyon Balaton Színpad egyik fontos programja a Best of Balaton idei győzteseinek bemutatása, az idei 20 jelölt egyike az Index különdíját is megkapja majd.