A színésznő két kisgyermekével élt együtt, egyikük találta meg eszméletlen állapotban édesanyjukat, aki nem reagált semmire, végül az egyik szomszéd hívta a 911-et. A nashville-i rendőrség arról számolt be, hogy nincs jele idegenkezűségnek. A boncolás eredménye még nem érkezett meg az orvos szakértőtől – írja a Guardian.

Dukureh egy korábbi interjúban elmondta, hogy tanulmányait a Fisk Egyetemen végezte, majd a Trevecca Nazarene Egyetemen szerzett mesterdiplomát pedagógiából, és iskolában is tanított, mielőtt megkapta első szerepét a júniusban bemutatott, Elvis Presley-ről szóló életrajzi filmben.

A Shonka Dukureh által alakított Willie Mae „Big Mama” Thornton énekelte elsőként a Hound Dog című dalt, amely később Elvis Presley előadásában vált világhíressé.

Dukureh halálának híre Baz Luhrmann Oscar- és Golden Globe-díjra jelölt filmrendezőt is mélyen megérintette, közösségi oldalán is megemlékezett a színésznőről.

Egy különleges fény aludt ma el, és az egész Elvis-film családja összetört Shonka Dukureh halála miatt. Abban a pillanatban, hogy csatlakozott hozzánk, Shonka örömet, lelket és persze a csodálatos hangját és zenéjét adta

– írta a Moulin Rouge és A nagy Gatsby rendezője.

Shonka Dukureh énekesi pályafutása során többek között együtt dolgozott Nick Cave-vel, Jamie Lidell and the Royal Pharaohsszal, Mike Farrisszal és Pete Rockkal is.