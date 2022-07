Ian Fleming új korszakot indított el James Bondról szóló regényeivel, amelyek évtizedek óta kötik le az idősebb és a fiatalabb generációt. Bár Fleming az utolsó kötetét nem tudta befejezni, ám a már elkészült könyvekkel is letette a kémtörténeteken alapuló regények alapköveit. Most nyilvánosságra került egy jegyzetfüzete is, amelyben összefoglalta az élet tizenhárom legfontosabb szabályát – írja a Daily Mail.

Az író többek között ötletekkel és különböző megfigyelésekkel töltötte meg a noteszt, amikor épp a tizenegyedik Bond-regényét írta. A kötet, a You Only Live Once 1964-ben jelent meg, majd három évre rá film is készült belőle Sean Connery főszereplésével. A 39 oldalas, kék és fekete tintával írt jegyzetfüzet egy dallasi aukción került kalapács alá, a kikiáltási ára 20 ezer dollár körül volt, végül 52 500 dollárért kelt el.

Joe Maddalena, a Heritage Auctions alelnöke így nyilatkozott:

James Bond olyan régóta létezik, és olyan ikonná vált az irodalomban, a filmiparban és a popkultúrában, hogy meg sem kérdőjelezzük a karakter és az alkotás jelentőségét. Olyan, mintha mindig is létezett volna.

Maddalena azt is kiemelte, az író által írt jegyzet nagyobb betekintést enged abba, miképp zajlott a kötet megírása, és szinte a szemünk láttára elevenedik meg James Bond. A noteszből pedig többek között azon kérdésre is választ kaphatunk, mely szabályokat érdemes szem előtt tartani az életben.

Az élet 13 legfontosabb szabálya

Ne vedd elő a fegyvered, amíg látod a másiknak mindkét kezét. Ne pazarold az időd olyan nőkre, akik bokaláncot viselnek a bal lábukon. Óvakodj azon autóktól, amelyek első ülésein nők ülnek. Ne kártyázz házaspárokkal, hacsak nem részegek. Mindig nézd meg a gyártót a palackon. Kerüld azokat az embereket, akik öregfiúnak hívnak, és minden politikust. Soha ne egyél rántottát, hacsak nem te magad készíted. Csak a szabad ég alatt árulj el titkokat. Ne vegyél semmit, ami táplálkozik (tehát állatot). Vigyázz a bűzlő, bajuszos, pajeszos, szakállas emberekkel. Felejtsd el a színes tintával írt leveleket – pláne, ha túl színesek. Igyál kevesebbet, ha kipirosodik a szemed, és csökkentsd a dohányzást, ha a légzésed nehézkessé válik. Ne aggódj a májzsugor vagy a rák miatt. Addig élj, amíg meg nem halsz.

Ki is volt Ian Fleming?

Ian Lancaster Fleming jómódú család tagjaként jött világra 1908 májusában, a famíliához köthető a Robert Fleming & Co. bank is. A férfi a második világháború alatt a brit haditengerészet hírszerző részlegén végzett munkája újságírói pályafutásával együtt képezte a Bond-regények alapját. 1952-ben írta meg az első kötetet, a Casino Royale-t, ami igen sikeres lett, így folytatta a sorozatot. 1953 és 1966 között 12 Bond-regényt és két novellagyűjteményt adott ki. A James Bondról szóló kötetekből összesen 100 millió példányt adtak el világszerte.

Fleming feleségül vette Ann Charterist, akitől egy fia született, Caspar. Az író 1964. augusztus 11-én kapott szívrohamot, majd másnap – Caspar 12. születésnapján –, mindössze 56 évesen halt meg. Két hónappal a halála után megjelent egyetlen, gyerekeknek szóló regénye, a Chitty Chitty Bang Bang, amelyből film is készült. Fia, Caspar 23 éves korában dobta el magától az életet, míg Fleming felesége, Ann 1981. július 12-én hunyt el. Mindhármukat az angliai Sevenhamptonban helyezték örök nyugalomra.

(Borítókép: Ian Fleming. Fotó: Express / Getty Images)