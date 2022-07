Rekordösszeget kap a Stranger Things színésznője a Netflix-krimi folytatásáért

A film folytatását nemrégiben erősítette meg a streamingszolgáltató, ami még idén felkerül a Netflix palettájára. Millie Bobby Brown Sherlock Holmes húgát, Enolát fogja alakítani, a híres nyomozó szerepében pedig ezúttal is Henry Cavillt láthatjuk majd.

A Stranger Things sztárját először 2020-ban láthatta a nagyközönség Enola Holmes szerepében, a film pedig hatalmas sikert hozott, a sikerlisták élére került a streamingszolgáltatónál. Az új filmben Enola első ügyét próbálja majd megoldani, egy fiatal lány rejtélyes eltűnése után fog nyomozni testvére segítségével.

A 18 éves Brown ezzel a szereppel és az érte kapott elképesztő összeggel történelmet ír, hiszen a 20 év alatti színészek között ez a valaha volt legnagyobb előre kifizetett pénzösszeg.

A Variety beszámolójából az is kiderült, Tom Cruise kaszálja idén a legtöbbet, hiszen a Top Gun: Maverickből befolyó bevételek (amelyek a jegyeladásból, a streamingbevételekből, a filmkölcsönzésekből, valamint a színész fizetéséből adódnak össze) több mint 100 millió dollárt hoznak a színész számlájára.

A lista képzeletbeli dobogóján álló Will Smith, Leonardo DiCaprio és Brad Pitt sem panaszkodhat majd, hiszen előbbi 35 millió dollárt kaphat a hamarosan megjelenő Emancipation főszerepéért, utóbbi kettő pedig 30 millió dollárral lesz gazdagabb a Killers of the Flower Moon és a Formula 1 Dramáért.

(Borítókép: Millie Bobby Brown az Enola Holmes című filmben. Fotó: Legendary / Netflix)