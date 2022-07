Johnny Depp jó kalózként egy petákot sem adna Amber Heardnek

Exneje mellett Johnny Depp is fellebbezést nyújtott be a bíróság korábban kiszabott ítélete ellen, a filmcsillag szerint ugyanis igazságtalanul ítéltek meg kétmillió dolláros kártérítést Amber Heard javára a maratoni hosszúságú tárgyalássorozat végén.

Hiába ért véget már hetekkel ezelőtt a hatalmas médiafelhajtást keltő Johnny Depp kontra Amber Heard tárgyalássorozat, a pereskedés utózöngéi a mai napig előbukkannak.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, a Karib-tenger kalózai színésze még 2019 márciusában perelte be exnejét rágalmazásért, miután Heard 2018-ban a The Washington Postban írt egy véleménycikket a családon belüli erőszakról. A cikk nem említette név szerint Deppet, de az ügyvédjei szerint a cikk rágalmazta őt azzal, hogy a bántalmazás állításaira hivatkozott, amikor 2016-ban beadta a válókeresetet.

Június elején egy esküdtszék bűnösnek találta Heardet három rágalmazási vádpontban, és arra kötelezte, hogy fizessen 10,35 millió dollár kártérítést volt férjének. Deppet egy rágalmazási vádpontban találták bűnösnek, Heardnek pedig 2 millió dollár kártérítést ítéltek meg.

Amellett, hogy a színésznő többször is arról beszélt, hogy képtelen kifizetni az összeget, jó kalóz módjára védi pénzét és igazát Depp is, aki nem könnyíti meg exneje dolgát, ugyanis bíróságon támadja meg a neki kétmilliós kártérítést, az ítélet ellen benyújtotta a fellebbezését – írja a New York Post.

Az 59 éves színész abban reménykedik, hogy a fellebbezés semmissé teszi azt az összeget, amelyet az esküdtszék ítélt oda Heardnek, amiért ügyvédje hamis és káros megjegyzéseket tett volt feleségére. Depp mindössze egy nappal azt követően adta be a papírokat, hogy Heard saját fellebbezést nyújtott be a 10 millió dolláros ítélet ellen.

A lapnak egy Johnny Depphez közel álló bennfentes azt mondta, a színész ugyan már nagyon unja a jogi hercehurcát, és szeretne ő is a jövőjére koncentrálni most már, azonban az igaza mellett mindvégig ki fog állni. De vajon még meddig?

