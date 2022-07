Hiába torzította el egy kezelés, újra modellkedik Linda Evangelista

A kilencvenes évek egyik legkeresettebb szupermodellje, Linda Evangelista 2015–2016-ban többször is részt vett egy kozmetikai kezelésen, amely arra lett volna hivatott, hogy megszabadítsa súlyfeleslegétől. A beavatkozás azonban fordítva sült el, és paradox zsírhiperplázia alakult ki nála. A ritka mellékhatás sajátossága, hogy a kezelt zsírsejtek megnagyobbodnak ahelyett, hogy összezsugorodnának. A modell emiatt 50 millió dolláros keresetet indított a kozmetikai kezelést végző cég ellen – Evangelista félrevezető reklámmal és gondatlansággal vádolta a vállalatot, és állítja, hogy nem tájékoztatták őt megfelelően a kezelés lehetséges mellékhatásairól.

A fénykorában több ikonikus Vogue-címlapon is feltűnt modell ugyan öt éven keresztül a kezelések következtében eltorzult kinézete miatt nem mutatkozott nyilvánosan, februárban azonban a People magazinnak adott interjújában lerántotta a leplet az elmúlt évek viszontagságairól. A hosszú jogi huzavonát és több szépészeti beavatkozást követően azonban most úgy tűnik, újra a régi fényében és mentálisan is stabilan tündökölhet Evangelista, akinek nemcsak hogy lezárult a kártérítési ügye, de úgy tűnik, a modellszakma is tárt karokkal várja őt vissza.

Újra ismerős terepen

A People magazinnak adott februári interjújában Evangelista elmondta, hogy fizikailag, érzelmileg és szakmailag is megszenvedte a beavatkozást és annak következményeit, ami miatt visszahúzódóvá vált, szociális szorongással és agorafóbiával élt.

Szerettem fent lenni a kifutón, de most attól is tartok, hogy összefutok valakivel, akit ismerek. Nem élhetek tovább így, bujkálásban és szégyenben

– idézi az 57 éves modell szavait a Toofab.

Evangelista láthatóan be is tartotta az elhatározását, ugyanis a kezeléseket követően most először vállalt modellmunkát, az olasz Fendi divatház legújabb kampányában tűnt fel, az elkészült képeken pedig nyoma sincsen annak, amit az elmúlt években átélt.

Ehhez mérten a modell érthetően rendkívül hálás, hogy újra a számára igencsak ismerős terepen bizonyíthat.

2022. szeptember 9-én a Fendi különleges divatbemutatót tart New Yorkban, hogy megünnepeljük a Silvia Venturini Fendi által tervezett Fendi Baguette 25. évfordulóját, valamint hogy két éve Mr. Kim Jones csatlakozott a Maisonhoz művészeti igazgatóként

– írta Instagramra feltöltött képéhez.

Lezárult a jogi huzavona

Nem csak a visszatérés miatt tudhat azonban remek hetet maga mögött, ugyanis néhány nappal azt követően, hogy Linda Evangelistát újra modellként láthatták, kedden újabb örömhírről számolt be az Instagramon.

Bejelentette, hosszas huzavona után a jogi ügye is végre lezárult, és köszönetét fejezte ki azoknak, akik támogatták őt. Evangelista 50 millió dolláros kártérítést követelt az őt megkárosító kozmetikai cégtől, azonban az egyelőre nem nyilvános, hogy ebből mennyit ítélt oda végül neki a bíróság.

Örülök, hogy sikerült rendezni a CoolSculpting ügyét. Várom életem következő fejezetét a barátaimmal és a családdal, boldog vagyok, hogy magam mögött hagyhatom ezt az ügyet. Hálás vagyok mindazoknak, akik segítő kezet nyújtottak

– idézi a Los Angeles Times Evangelistát.

Evangelista még szeptemberben indított termékfelelősségi pert New Yorkban a Zeltiq Aesthetics Inc. ellen, amely felelős lehet a CoolSculpting által végzett rémálomért. A CoolSculpting egy jóváhagyott, nem invazív eljárást hajtott végre a modellen – ennek során csökkentik az áll alatti, valamint a combon, a hason és a háton kialakult zsírpárnákat.

Evangelista azonban állította, hogy a kezelés nála meglehetősen balul sült el, mivel zsírsejtjei nemhogy nem csökkentek, hanem növekedni kezdtek, emiatt a teste teljesen eldeformálódott.

Üzenem a követőimnek, akik azon tűnődtek, hogy miért nem dolgoztam, miközben mások karrierje virágzik, hogy brutálisan eltorzított a Zeltiq CoolSculpting eljárása, amely pont az ellenkezőjét tette a testemmel, mint amit ígért

– mondta Evangelista a kereset benyújtásakor.

(Borítókép: Linda Evangelista 2015. június 17-én. Fotó: Jim Spellman / WireImage / Getty Images Hungary)