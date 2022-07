Zac Efron miatt került komoly galibába a Netflix

Ahogyan arról az Index is beszámolt, a kritikusok tetszését ugyan nem nyerte el maradéktalanul az utazást, a környezetvédelmet és a fenntartható életmódot hirdető Down To Earth with Zac Efron, azaz Zac Efronnal a Föld körül című Netflix-sorozat, az alkotás azonban így is komoly elismeréseket gyűjtött be, többek között Daytime Emmy-díjjal jutalmazták Efronék munkáját.

A Franciaországban, Puerto Ricóban, Londonban, Izlandon, Costa Ricán, Peruban és Szardínián forgatták a nyolcepizódos első évadot, amelyből annak népszerűségére való tekintettel a hírek szerint egy – kizárólag Ausztrália környékén forgatott – második évad is készül, amelyet akár már idén a nézők elé tárhat a szolgáltató – azonban lehet, teljesen új néven.

A Down To Earth Organics (DTE) természetes és fenntartható élelmiszereket forgalmazó cég ugyanis a TMZ-hez eljutott dokumentumok szerint jogi keresetet indított a Netflix és Zac Efron ellen, mivel azok károsítják az ugyanezen a néven futó sorozatukkal a bizniszüket, pedig a vállalat már a sorozat megjelenése előtt kizárólagos jogot szerzett a név szórakoztató célra való felhasználására és médiamegjelenéseire.

A DTE szerint emellett a streamingóriás és az amerikai színész a sorozattal egy teljesen új életmódmárkát hoz létre, amely összezavarja ügyfeleiket és vásárlóikat. A cég szerint emellett a sorozatban több olyan dolgot is állít Efron, amely korántsem felel meg a fenntartható életmódnak, emellett pedig káros és hamis táplálkozási tanácsokat ad a nézőnek.

A periratok szerint a filmcsillag a sorozat sikerét, annak nevét és képkockáit felhasználva továbbá előszeretettel használja fel saját márkájának, a Nature Valley termékeinek keresztpromózására a közösségi médiában, amely szintén a Down To Earth Organics márkát rombolja.

A cég emiatt az eddig okozott károk megtérítését kéri, emellett pedig szeretnék elérni, hogy a jövőben ne használhassa sem a Netflix, sem pedig Zac Efron a Down To Earth névjegyet. Ugyan nem tudni, hogy sikerrel járnak-e majd, az érdeklődőknek mindenképpen érdemes lesz követniük a fejleményeket, nehogy véletlenül rossz néven keressék majd kedvenc sorozatuk folytatását.

(Borítókép: Zac Efron 2019. április 24-én. Fotó: Matt Crossick/PA Images via Getty Images)