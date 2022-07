Megvannak a Best of Balaton életműdíjasai

Július utolsó szombatján Zamárdiban, a ZamJam színpadán adják át a Best of Balaton díjait. Az idei év egyik életműdíjasát Csapody Balázs ajánlotta, aki tavaly elsőként kapta meg az elismerést.

Zamárdiban veheti majd át a Best of Balaton életműdíját Jásdi István borász és Mauro Tenerbruso, a Mauro Étterem tulajdonosa, valamint posztumusz életműdíjat kap az idén elhunyt Csibrák Károly, azaz Halas Karcsi, zamárdi legendás büfése. A ZamJamen derül majd ki az Index közönségszavazásának nyertese, és a Hyundai különdíját is átadják.

Jásdi István csopaki borászt, a Jásdi Pince tulajdonosát Csapody Balázs, a tavalyi díjazott, a balatonszemesi Kistücsök étterem tulajdonosa ajánlott a kurátoroknak. Mint elmondta, olyan jelöltet keresett, aki hozzá hasonlóan a régió megszállott rajongója, és szezonon kívül is sokat tesz a bor- és gasztrokultúráért, valamint a turizmus fejlődéséért.

Jásdi István a díjai alapján már többször is visszavonulhatott volna, de ehhez egy életműdíj is kevés. „Amikor a Bazilika közelében elhelyezték a Borászok borásza emlékkövet, úgy éreztem, ez a temetésem is lehetne. Az életműdíj is valaminek a végét jelenti, de én azért még nem tervezem ezt” – árulta el a Best of Balaton idei díjazottja, aki 25 éve él Csopakon a családjával.

Mint mondja, önző szempontjai is voltak, amikor a régióért és a közösségért próbált tenni, mert ilyenkor mindig önmagáért is dolgozott:

A Ranolder pince újjáépítése nekem tett jót, és mellékesen talán a közösségnek is.

Jásdi István jobban örülne, ha nagyobb lenne a konkurencia, több borász lenne az északi parton. Bár a régi nagy borvidék már eltűnt, a szigetek megmaradtak, és szerinte ezeken tovább kell dolgozniuk, mert bár kicsi rá az esély, de egyszer talán újjáéledhetnek a nagy ültetvények.

(Borítókép: Jásdi István. Fotó: Vasvári Tamás / MTI)