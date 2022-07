Esőben és szélviharban is tomboltak Majkára a debreceniek, véget ért a Campus

Egy évre bezárta kapuit a Campus Fesztivál, amelyen két esztendő után ismét felléptek külföldi előadók is. A holland DJ Tiesto koncertje miatt csütörtökön telt házas lett a rendezvény, azonban a szombati utolsó nagyszínpados fellépő, Majka is jócskán megtöltötte a fesztivált. Beszámoló a fesztivál négy napjáról.

Utoljára szerintem tinikoromban fordult elő az, hogy egy magyar előadóért rajongtam. Az évek során egyre jobban elvesztettem az érdeklődésemet a hazai zene iránt, azonban a Campus Fesztiválon tapasztaltak után ki kell jelentenem, hogy a jövőben biztosan többször fogom magyar előadók dalait hallgatni. Konkrétan minden napra jutott több olyan fellépő is, akinek nagyon is tudtam élvezni a koncertjét. Elsőként Rúzsa Magdi volt az, akinek köszönhetően pálfordulásom volt, teljesen átformálta a korábbi hozzáállásomat, de hasonlóan pozitív élményeket szereztem például Horváth Tamás, Manuel és a Carson Coma koncertjén is. Bár műfajilag a felsorolt előadók igen távol állnak egymástól, de pont ez tetszett a leginkább a Campuson, sokszínű volt, és nem csak egy sémára épült. Akár a Sziget Junior nevet is viselhetné, mert hasonlót csak a Szigeten tapasztaltam eddig a korábbiakban.

Az utolsó napi előadók között volt a youtuberből lett zenész, Azahriah is, akinek ez volt az első campusos fellépése. Az énekes gyakorlatilag úgy cserélgette a színpadon a hangszereket, mint más a fehérneműt – hol ukulele, hol basszusgitár került a kezébe. Kétség sem fér hozzá, hogy nagyon tehetséges a srác. Ő speciel pont egy olyan magyar előadó, akit szívesen hallgatok, és élőben is pont olyan tökéletesen énekel, mintha csak benyomnám a Spotify-on. Bár az egészségéért kissé aggódtam, mivel hosszú nadrágban és felsőben állt színpadra, ami az akkor 38 fokos hőséghez mérten nem volt épp megfelelő öltözet, de szerencsére nem tikkadt ki teljesen a forróságtól.

Az Azahriah után következő Wellhello is nagy bulit csapott. Bár a dalaik zeneileg nem állnak túl közel hozzám, értem, hogy miért szeretik őket ennyien. Tényleg profi produkcióval készültek, ahogy a nagyszínpad utolsó magyar előadója, Majka is. Szinte kiürült a fesztivál többi része, mert mindenki a rapperre volt kíváncsi – a jelenlévők száma szerintem vetekedett is a Tiesto koncertjén összegyűltekével. Ez volt egyébként az első fesztiválos fellépés, amelyen Majka nem Curtisszel együtt állt színpadra. Az ózdi fenegyerek viszont így is tudta hozni a mondhatni kötelezőt. Óriási energiával tolta végig a koncertet, még a kordonnál álló fesztiválozókhoz is lement, akik az időközben megérkező eső és kisebb szélvihar ellenére is ugyanúgy folytatták a tombolást.

Mint azt Majka a koncert legelején kifejtette, kifejezetten örül, hogy megérkezett a szél, mert így legalább nem fog elájulni a színpadon a nagy ugrálás közepette. Továbbá felszólalt egy kisebb botránnyal kapcsolatban is, ami az elmúlt hetekben tartotta lázban az internet népét. Nagy tapsot kért az órákkal korábban szintén azon a színpadon zenélő Azahriah-nak.

Amit tett, az példaértékű. Persze a lányos apukák ezt máshogy gondolják

– fejtette ki a rapper, utalva ezzel arra a palacsintafesztiválos esetre, amikor Azahriah-t egy lánnyal együtt videózták le a ToiToi mellett.

Ugyanakkor nem lehet elmenni a külföldi előadók mellett sem, akik mind odatették magukat. Elsőként Tiestót emelném ki, akinek köszönhetően telt házas lett a fesztivál csütörtöki napja. A világ egyik legjobb lemezlovasa nem fukarkodott az élményekkel – nemcsak a zenéjétől estek eksztázisba a debreceniek, a látvány sem volt mindennapi. Fény- és pirotechnika, lézerek, mi kell még? A 24 éves Zara Larsson is elhozta nekünk Hollywoodot. Hiába egy svéd énekesnőről beszélünk, a produkciója inkább hajazott egy-egy amerikai előadó fellépésére. Színtiszta hangját lefogadom, hogy még Debrecen határában is lehetett hallani, életre szóló élményt adott, ahogy a szintén északról jövő norvég énekesnő, AURORA is belopta magát a fesztiválozók szívébe.

Tiestótól eltérően AURORA esetében nem voltak színpadi elemek, csak ő és a zenekar. Egy teljesen lecsupaszított, puritán, sallangmentes produkciót láthattunk, aminek még így is megvolt a varázsa. A színpadi elemek hiánya egyáltalán nem vett el az élményből, hiszen teljesen passzolt az előadóhoz, akinek melankolikus dalait akár egy-egy fantasyfilmben is el tudnám képzelni. A mezítláb színpadra lépő énekesnő teljesen kitűnt a többi előadó közül, ezzel együtt színt vitt a fesztivál repertoárjába. Azzal pedig csak még inkább felcsigázta a jelenlévőket, hogy magyarul köszönte meg a tapsot. AURORA jól láthatóan odáig van a zenélésért – a dalaiért lehet rajongani, vagy épp utálni őket, de az biztos, hogy szívből csinálja.

Az énekesnő a koncert alatt több ügy érdekében is felszólalt, köztük a melegek jogaiért. Hozzátette, hogy Norvégiában sem fogadják el még teljesen a homoszexuálisokat, ami nagyon felbosszantja. Továbbá kijelentette, örökbe fogadott egy fát a debreceni Nagyerdőben, hogy ezzel is felhívja a figyelmet arra, törődjünk a környezettel, mert ha mi nem óvjuk meg, akkor ki fogja?!

