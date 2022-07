Csősz Boglárka a milliárdos vagyon megosztásáról: Nem volt sok elvárásom

Az üzletasszony Bochkor Gábor műsorában több részletet is elárult arról, hogyan zárta le a házasságát a milliárdos férjével. A műsorvezető arra is rákérdezett, hogyan sikerült az anyagiakban megegyezniük, amit Csősz Boglárka készséggel meg is válaszolt.