Hűtlenség vetett véget Emily Ratajkowski házasságának

Mindössze egy hónapnyi randizást követően házasodtak össze, a közös ház, kutya és gyerek ellenére is véget ért az angol-amerikai topmodell Emily Ratajkowski és producer párja, Sebastian Bear-McClard házassága – mindez a férfi állítólagos hűtlensége miatt. A kapcsolat amilyen hirtelen jött, úgy is ért véget, az elmúlt négy évet azonban vélhetően egyik fél sem feledi el majd egykönnyen.

A mindhalálig tartó igen kimondása egyeseknek a világot jelenti, míg másoknak örökre csak egy beváltatlan ígéret marad, szinte nem telik úgy el nap, hogy egy-egy hírességgel kapcsolatban ne merülne fel a válás gondolata vagy ténye.

A napokban a brit-amerikai topmodell-színésznő, Emily Ratajkowski és férje romokban heverő házassága került a hírekbe. Először a PageSix számolt be róla, hogy a modell férjével, a producer Sebastian Bear-McClarddal hamarosan megkezdheti a válási procedúrát, miután a férfi a bulvárlap frissen megjelent cikke szerint hűtlen volt feleségéhez, ráadásul nem is egyszer.

Folyamatosan megcsalja. Undorító

– nyilatkozta egy, a párhoz közelálló forrás. Ratajkowski állítólag már nem is hordja a gyűrűjét, amelynek hiányát a szemfüles rajongók már egy héttel a hírek megjelenése előtt kiszúrtak a fotókon.

A pár kapcsolata ugyan végig meglehetősen botrányokkal tűzdelt volt, a különválásuknak komoly előzménye mégsincs. A 31 éves topmodellt 2018-ban vette feleségül a nála tíz évvel idősebb producer vőlegénye, tavaly márciusban pedig megszületett első gyermekük is, nemrég költöztek egy új közös otthonba és vásároltak közösen kutyát is – a teljes családi idill úgy tűnik, mégis elkerülte a Ratajkowski-házat.

A szakítás tényét azóta több bennfentes is megerősítette, a modell egyik barátnője a People magazinnak beszélt a különválásról.

Nemrég szakítottak. Em döntése volt, de rendben van. Erős, és a fiára koncentrál

– magyarázta.

Egy hónap után eljegyzés és esküvő

A modell és a producer kapcsolata igazi mesébe illő fordulatokkal kezdődött. Ugyan a pár már évek óta ismerte egymást és barátok voltak, csak 2018 februárjában kezdtek el randevúzni, és a találkák a jelek szerint meglehetősen jól sikerültek, ugyanis néhány hét ismerkedést követően Bear-McClard úgy döntött, felteszi a nagy kérdést. A férfi egy New York-i étteremben térdelt le a topmodell elé, az ujjára pedig rögtönözve a számlát összefogó kapocsból formált gyűrűt.

Elővette a gémkapcsot, amellyel a vacsora számláját kifizettük, és csinált nekem egy gyűrűt, ami szerintem nagyon romantikus

– idézi a modell korábbi szavait a The Sun.

Ratajkowski némi habozás után igent mondott, a páros pedig olyannyira komolyan gondolta a házasságot, hogy egy napot sem szerettek volna tovább várni az esküvővel. A New York-i törvények szerint azonban a házasságkötési szándékot legalább 24 órával korábban be kell jelenteni, így végül február 23-án, mindössze egy hónapnyi ismerkedést követően házasodtak össze.

Ahogyan a rohamtempó, úgy a karikagyűrűk sem voltak átlagosak a nagy napon, idő szűkében a pár részben önmagának készítette el az elköteleződést jelképező ékszert. Ehhez a kínai negyedben aranyat vásároltak, majd egy csak miattuk túlórát vállaló ékszerész segítségével maguk formázták meg a gyűrűket. A romantikus filmbe illő eseményről és az ékszerekről Ratajkowski akkor így nyilatkozott:

Átmeneti gyűrűnek kellett volna lennie, de most nagyon kötődöm hozzá, nem akarok megszabadulni tőle. Úgy értem, lehetne személyesebb annál, minthogy saját kezűleg készítette nekem?

– vélekedett akkor a modell.

A hirtelen jött esküvő már akkor is sokakban ébresztett kétséget annak komolyságát illetően, azonban a pár mindvégig megvédte döntését. „Egy ideje már ismerjük egymást, ő pedig sokszor viccelődik azzal, hogy hiába jön mindenki azzal, hogy hirtelen házasodtunk össze, ő már évekkel ezelőtt kinézett magának” – tette hozzá Ratajkowski.

A gyűrűt végül a pár nászútján a producer egy hatalmas gyémánttal ellátott ékszerkölteményre cserélte, de Ratajkowski ezt követően sem vált meg korábbi karikától, innentől kezdve együtt hordta a kettőt.

Kapcsolatukban ugyan valóban sokan kételkedtek, nagy boldogságban jutott el a pár az egyéves évfordulóig, amelyen a modell élete legjobb döntésének nevezte a házasságot.

Egy évvel ezelőtt ma a városházára indultunk néhány barátunkkal. Micsoda egy év telt el azóta. Életem egyik legnagyobb öröme volt hozzád menni!

– írta akkor a bájait közösségi oldalán előszeretettel mutogató 31 éves angol-amerikai modell-színésznő.

Katalógusba illő család lettek

Az évfordulót követően nem sokkal aztán új taggal bővült Bear-McClard–Ratajkowski család, ugyanis 2019-ben először egy németjuhászkutyát vásároltak, majd két évre rá, 2021-ben megszületett kisfiuk, Sylvester Apollo Bear.

Ahogyan az élet legtöbb területén, úgy a gyerekvárásban sem vallott hétköznapi dolgokat a pár, a Vogue magazinnak adott interjújában például arról beszélt a modell, hogy sokszor kérdezik tőle, milyen nemű gyereket szeretne, ő azonban nem akarja ezt így előre eldönteni, mert a gyerek dolga lesz majd 18 éves korában mérlegelni azt.

A nyilatkozata természetesen nagy port kavart, ahogyan az is, amikor arról beszélt, hogy férje nem túl jogosan nevezi a várandósságát kettejük terhességének.

A férjem szereti azt mondani, hogy „terhesek vagyunk”. Mindig mondom neki, hogy bár jó érzéssel tölt el mindez, de ez nem teljesen igaz, hiszen az ő családjának a DNS-e bennem van, de az én DNS-em nincsen ő benne, emellett pedig testi tünetei sincsenek a „terhességünkben”

– nyilatkozta.

Tükörszex és féltékenység

Panaszra pedig neki sem feltétlen lehetett oka, várandóssága alatt, hűen magához, előszeretettel mutatta meg magát meztelenül, hatalmas pocakjával a közösségi oldalakon, terhességét megelőző bombaformáját pedig már tizenegy nappal a szülést követően a rajongók szeme elé tárta. A szerencsés génekkel megáldott modell azonban ennek ellenére sem volt elégedett magával, amit azzal magyarázott, hogy meglehetősen rosszul érinti, hogy férje más nőkre is csorgatja a nyálát, és olyanokat mond neki, hogy „mennyi szép nő van a világon”.

„Miért érzem azt, hogy nem szeret engem eléggé?” – vetette fel a kérdést My Body című könyvében Ratajkowski aki hozzátette, önértékelési problémái vannak, és egyedül csak az együttlétek során érzi magáénak a testét.

Csak szex közben vagyok egy a testemmel. Amikor a férjemmel szeretkezünk, szeretem magam a tükörben nézni, hogy lássam, igazi vagyok. Ez segít, hogy visszatérjek önmagamhoz ahelyett, hogy csak kívülről szemlélem magam

– ecsetelte az intim együttlétek különös részleteit könyvében.

Jóban-rosszban egymás mellett

Az örökre szóló igenek kimondásakor a házastársak tudomásul veszik, hogy nem csak jóban, hanem rosszban is mindvégig kitartanak majd szívük választottja mellett. A házastársi kötelezettségeket ehhez mérten Emily Ratajkowski is rendkívül komolyan vette, ugyanis producer párját nem egyszer hurcolta meg a közvélemény különböző cselekedetei és megszólalásai miatt, ő pedig végig támogatta szerelmét.

Nem sokkal az első évfordulójuk után robbant a botrány, amikor kiderült, hogy Bear-McClard több mint 100 ezer dollárral (39,4 millió forinttal) tartozik egy New York-i bérbeadónak, azonban a topmodell akkor is kiállt férje mellett.

„Büszke vagyok rá, mert jó harcot vív egy ingatlankonszern ellen, amely 40 millió dollárért megvásárolta az épületet, amelyben lakott, és továbbra is félretájékoztatja bérlőit, hogy ezzel extra profithoz jusson. New York annyira megváltozott, kár, hogy a kreatív területeken dolgozó embereket szabályosan kiüldözik a városból” – írta akkor Ratajkowski.

2020 júniusában még nagyobb volt a Bear körülötti felháborodás, amikor is Danielle Prescod színesbőrű stílusszakértő azzal vádolta meg a producert, hogy többször is használta az „n”-betűs szót. Prescod nem hagyta szó nélkül az ügyet, és a Black Lives Matter mozgalom mellett aktívan kiálló Ratajkowski Instagram-oldalán tette szóvá, hogy szerinte mennyire képmutató a modell. Később a producer nyilvánosan is bocsánatot kért kijelentései miatt.

Arrivederci!

A pár különválása legalább olyan hirtelen ért mindenkit, mint kapcsolatuk elején a gyorsan jött esküvő, Ratajkowskiékat júniusban ugyanis még egy olaszországi nyaraláson kapták lencsevégre összebújva, egy hónappal később azonban már válásukról szólnak a hírek.

Ugyan hivatalosan még egyik fél sem jelentette be a válást, a topmodell legutóbbi képein és videóin már láthatóan nem viseli a gyűrűit, kezét előszeretettel tolja a kamera középpontjába. Ezzel szemben a csalfa férj még mindig a házassági ékszerrel az ujján éli mindennapjait.

Beszédes lehet azonban, hogy a pár néhány héttel ezelőtt 2,45 millió dollárért (964,9 millió forintért) eladta közös Los Angeles-i otthonát is, így vélhetően a bírósági hercehurcát megelőzve mindketten hozzájutottak az ingatlan eladásából származó, őket megillető összeghez.

(Borítókép: Emily Ratajkowski 2022. május 23-án. Fotó: Gisela Schober/Getty Images)