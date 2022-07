Élő legendákkal álltak össze a STRAND Fesztivál fellépői

Új sorozatot indít útjára a Hajógyár és a STRAND Fesztivál. A LEGENDÁK produkció keretében velünk élő legendák évtizedek óta szeretett dalait dolgozzák fel fiatal és népszerű zenészek, az eredeti szerzőkkel, előadókkal együtt – olvasható a rendezvény közleményében.

A projekt első dalát július 25-én a Petőfi rádióban mutatták be. Az Ivan and the Parazol, Menyhárt Jenővel, vagyis az eredeti szerzővel közösen írta át a Mocskos idők című klasszikust, amit augusztus 21-én a STRAND Fesztiválon, együtt adnak elő.

A kollaborációhoz készített klipszerű live act videó már megtekinthető az Ivan and the Parazol YouTube-csatornáján.

Az Ivan and the Parazol és Menyhárt Jenő mellett az alábbi előadók készülnek közös munkára, illetve produkcióra a STRAND-on:

KFT és a Carson Coma a Bábu vagy című dallal, amely a Besúgó című sorozat betétdalaként lett nemrég újra sikeres, akárcsak a Mocskos idők, amely a film főcíme volt

Charlie és a Wellhello a Nézz az ég felé című szerzeménnyel

Az Analóg Balaton és Lovasi András egy Kispál és a Borz-dallal

Karácsony János és a Jónás Vera Experiment az Az utolsó szerelmes dal című szerzeménnyel

A Valmar és az R-GO a Bombázó című dallal

„A Legendák projekt megvalósítása régi tervünk. Fesztiválszervezőként és zenerajongóként is fontosnak tartom, hogy tisztelegjünk az élő legendák előtt, életben tartsuk azokat a slágereket, amelyeken generációk nőttek fel. A Hajógyár és a STRAND közös produkciója egyszerre nyújt élményt és teremt értéket” – fogalmazott Lobenwein Norbert, a STRAND-ot szervező VOLT Produkció vezetője a fesztivál közleményében. „A STRAND fesztiválon idén először – és minden bizonnyal nem utoljára – élőben is megszólalnak ezek a feldolgozások, ugyanakkor a Hajógyár csatornáin bepillantást nyerünk az alkotói munkába is. Izgalmas látni, ahogyan egymásra találnak élő legendák és a legaktuálisabb sztárok, a fesztiválok főszereplői. Idén hat dal készül el, hat koncert zajlik majd a Legendák keretében a STRAND-on, de a terveink szerint a sorozatnak ez csak a kezdete, 2023-ban jön a folytatás a Hajógyár és a STRAND gondozásában, sok-sok művész közreműködésével.”

Az élő legendák és a fiatal zenészek közös alkotómunkáját tehát a Hajógyár csapata dokumentálja, és mutatja be felületein a közönségnek, míg a klipszerű live act videók, ahogy az az Ivan and the Parazol esetén is történt, az előadók YouTube-csatornáján jelennek meg a rádiós dalpremierrel egyidejűleg. Élőben pedig, mint azt fentebb írtuk, a STRAND Fesztiválon debütálnak majd, amit idén augusztus 18 és 21 között tartanak Zamárdiban. A rendezvény részletes programját itt találja.

(Borítókép: Közönség a Margaret Island zenekar koncertjén a balatonvilágosi Strand Fesztiválon 2021. augusztus 28-án. Fotó: Vasvári Tamás / MTI)