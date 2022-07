Már a színházi visszatérésre készül, így van most Bodrogi Gyula

Otthonában gyógyul továbbra is a május végén kórházba került Bodrogi Gyula. Állapotáról ugyan meglehetősen baljós hírek érkeztek a rosszullétét követően, a nemzet színésze azonban egyre jobban van, és már a színházba való visszatérésére készül a 88 éves művész.

Ahogyan arról korábban az Index is beszámolt, a 88 esztendős Bodrogi Gyula az elmúlt időszakban többször is rosszul lett, kórházba is kellett szállítani. Május végén az intenzív osztályra került, mert nem kapott levegőt és fulladozott. A Kossuth-díjas színészt az intenzív osztályon ápolták a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán.

Több vizsgálaton is átesett – mint kiderült, a tüdeje bevizesedett –, ám hamar hazaengedték.

A művész, aki azóta otthonában gyógyul – és már a színpadra való visszatérésére készül –, most a Mandinernek beszélt egészségi állapotáról és mindennapjairól.

Évtizedes szokásom a keresztrejtvényfejtés, mellette pedig régi filmeket, ismétléseket nézek a televízióban. Sokat sétálgatok, és már a szerepeimet is elővettem, készülök az őszi színházi évadra

– mondta a lapnak a színművész, aki amint állapota engedi, újra munkájának – és egyben szenvedélyének –, a színészetnek hódolna a József Attila Színház deszkáin.

Bodrogi Gyula jólétéről jóbarátja, Merkely Béla személyesen gondoskodott, ő volt az, akit a színész felesége felhívott, amikor az rosszul lett. A segítségükért Bodrogi rendkívül hálás.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, régi barátom, igazi csodát művelt. Neki köszönhetem, hogy javulok, meg a drága feleségemnek, Angélának, aki állandóan mellettem van

– folytatta.

Bodrogi elmesélte, hatalmas tapsvihar közepette hagyhatta el a kórházat, ami rendkívül jó érzéssel töltötte el, úgy fogalmazott: „elraktározom magamban ezeket a jó érzéseket”. A színész szerint rengeteg baljós híresztelés jelent meg akkor, amikor rosszul lett, ezért egy különös kéréssel fordult a vele interjúzó újságíróhoz.

Amikor kórházba kerültem, sok aggasztó, vészjósló hír jelent meg velem kapcsolatban. Akkor most írja meg, hogy jól vagyok!

– zárta a beszélgetést a művész.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)