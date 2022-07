Hiába tartják félőrültnek Britney Spearst, Elton Johnnal az oldalán tér vissza a zeneiparba

Az édesapja gyámsága alól novemberben szabadult, félmeztelen képeivel azonban már legnagyobb rajongóit is őrületbe kergeti a szebb időket megélt amerikai énekesnő, Britney Spears.

A tavalyi év vége óta újra a saját magáért felelő énekes azonban a közösségi oldalaira feltöltött meztelen képek és táncos videókat követően újra meglepte a fanokat, azonban kivételesen meglehetősen pozitív dolog miatt került a hírekbe. Spears ugyanis hosszú évek után újra egy dalon dolgozik és nem is akárkivel, a brit énekes-dalszerzővel, Elton Johnnal készít duettet.

A PageSix információi szerint Britney Spears Elton John Tiny Dancer című dalát dolgozza újra a dalszerzővel, az 1971-es sláger feldolgozásának pedig már neki is állt a páros, amely múlt héten John Beverly Hills-i stúdiójában kezdte meg a felvételt, amely egy teljesen új esélyt adhat a pályára visszatérni kívánó énekesnőnek.

A dalt már a jövő hónapban hallhatják a rajongók, amely az Universal Music gondozásában jelenik majd meg.

A dal Elton ötlete volt, és mivel Britney nagy rajongója, azonnal belement. Britney a múlt héten már Beverly Hillsben volt Eltonnal a szupertitkos felvételen, amelyet Andrew Watt producer felügyelt

– mondta a portálnak egy zeneipari bennfentes.

Watt olyan előadóknak készített albumokat, mint Justin Bieber, Miley Cyrus vagy Ozzy Osbourne,2021-ben pedig elnyerte a legjobb producernek járó Grammy-díjat is.

A dal első verzióit már lejátszották a kiadónál, mindenki megőrül érte. Nagyon jó, azt mondják, ez lesz a nyár dala. Britney hivatalosan is visszatért. Visszatért dolgozni, és nagyon izgatott!

– tette hozzá a forrás.

Az Elton Johnnal kiadott közös dal lesz a Grammy-díjas énekesnő 2016-ban kiadott Slumber Party utáni első dala. A Tiny Dancer-t John és Bernie Taupin írta, amelyet először John 1971-es Madman Across the Water című albumán adták ki, majd kislemezként 1972-ben. 2021-ben a Rolling Stone 500 Greatest Songs of All Times listáján a 47. helyre került fel.

Az 1971-es szám itt hallható: