A gyenge forint hozza Hollywoodot Budapestre

A szakember – akinek a nevéhez fűződik például a Liza, a rókatündér és Aurora Borealis – északi fény című film is – azt mondta: a magyar filmipar jól teljesít, de közben „mérhetetlen mennyiségű” külföldi film is érkezik az országba, mivel „az áraink viszonylag versenyképesek a környező országokhoz képest”.

Nagyon sokat számít, hogy a forint most gyengébb, a külföldi produkciók pedig jellemzően dollárban vagy euróban fizetnek, ezért megéri Magyarországra jönni nekik. [...] Figyelik a nemzetközi trendeket, az amerikai film, ami itt forog ugyanazt a dollárt hozza el, mint régebben is, csak most már nem 300-as árfolyam környékén számolnak, hanem közel 400-assal

– fejtette ki a producer.

Kevés a műterem

Hozzátette: a sztárok azért is szeretnek Budapestre jönni, és mivel jó szolgáltatások és „kiváló” filmes szakemberek közt tudnak dolgozni a magyar fővárosban. „Az amerikaiak mindig a biztosra mennek, Magyarország pedig az elmúlt 15-20 évben bizonyította, hogy amit ígér, az úgy is van” – fejtette ki Major István, miközben arra is utalt, hogy további fejlesztésekkel még többet lehetne kihozni ebből az iparból:

Az irány jó, de az az igazság, hogy műtermet kellene még építeni: mindegyik évekkel előre be van foglalva. Ha hiszünk ebben a bizniszben, akkor mindenképpen bővíteni kellene a műtermek számát. Erre vannak is próbálkozások, olvasni mindenféle hírt, hogy ki mindenki szeretne műtermet építeni – azt tudom mondani, hogy igény biztosan van rá.

A producer arra is utalt a Pénzcentrumnak nyilatkozva, hogy a filmes szakképzésekből is többre lenne szükség, mivel „ sokszor egymás kezéből kell kirángatni a stábokat, hogy megfelelő mennyiségű, és minőségű embert tudjunk kiállítani egy filmhez”. „Főleg, mert a fiatalokat a terület még érdekelheti is: aki beszél angolul, és egy kicsit is rátermett, az nagyon hamar tud óriási karriert befutni, jó pénzt keresni. Készülő film mindig van, úgyhogy nem kell félni az unalomtól” – fejtette ki.

Új megoldás a katás változások miatt

Major István arra is kitért, hogy a kata változtatása miatt sok filmes szakembernek új megoldást kell találnia. Azt mondta: amikor bevezették a katás adózást, akkor ezt nagyon sokan választották, az árak viszont nem csökkentek annak ellenére sem, hogy csak 5 százalékot kellett adózni a bérek után.

Most, amikor bejött ez az új rendelkezés, már jelezték a kollégák, hogy árat fognak emelni, mert több adót kell fizetni. De miért? Amikor kedvezőbb helyzet jött, akkor nem csökkent az ár, sőt, most pedig egyből emelnek, mert kedvezőtlen irányba változnak a terhek. Fura ez a hozzáállás

– fogalmazott, hozzátéve azt is, hogy szerinte biztos lesz megoldás a kialakult helyzetre.

(Borítókép: Balsai Mónika Liza szerepében játszik egy jelenetben a Liza, a rókatündér (Liza the fox fairy) című film forgatásán, a budapesti Raliegh stúdióban 2012. július 3-án. Fotó: Kallos Bea / MTI)