Nem bírták a fullasztó közeget, Chris Hemsworth és Harrison Ford is nemet mondott Hollywoodra

A hétköznapi ember számára kívülről Hollywood maga lehet a mennyország, hatalmas villák, luxusautók és persze az úton-útfélen feltűnő hírességek látványa ámulatba ejtő lehet, a sztárvilág tagjai között jó páran azonban finoman szólva sem rajonganak Los Angeles ikonikus városrészéért. A paparazzók, a rajongók tömege és a nyugalom teljes hiánya miatt több színész is úgy döntött, hogy munkájuk ellenére sem szeretnének állandó jelleggel a városban tartózkodni, ezért ezzel a szándékkal máshova költöztek – egyesek egészen rendhagyó helyre.

De miért fogta a sátorfáját Chris Hemsworth és Mark Ruffalo, vagy miért hagyta el az angyalok városát évtizedek után Harrison Ford?

A Marvel-filmek Thorja, Chris Hemsworth és magyar felmenőkkel is bíró felesége, Elsa Pataky még első gyerekük születése előtt döntötte el, hol szeretnének családot alapítani. Választásuk, talán mondani sem kell, nem Los Angelesre esett, annak ellenére sem, hogy mind Hemsworth, mind Pataky meglehetősen foglalkoztatott színésznek számított az elmúlt években. A pár túlságosan fullasztónak találta a hollywoodi közeget, nem szerették volna, ha gyerekeik ilyen helyen nőnek fel, emiatt Hemsworth szülőhazájába, Ausztráliába költöztek.

– mesélte a költözésről a Modern Luxurynak a színész.

Szuperhőskollégájához hasonlóan Mark Ruffalo sem bírta tovább a Los Angeles-i közegben, így amikor komolyabb hírnevet szerzett Hollywoodban, úgy döntött, nem marad tovább Kaliforniában. Ruffalo és felesége összepakolták a csomagjaikat, és New York állam északi részébe indultak, hogy aztán igazi vidéki életet éljenek, távol Hollywood nyüzsgésétől és a paparazzók sosem múló kattintgatásától. A házaspár már a 90-es évek vége óta a New York államban található Callicoont hívja otthonának, ahol a reflektorfényen kívül nevelhetik gyermekeiket.

Bárhova is mentem a világban, mindig is ezt a várost tekintettem az otthonomnak. Ez egy remek közösség, ahol a régi lakosok mindig tárt karokkal várják az új érkezőket. Itt jó emberek laknak, akik mindig mindenben összetartanak. Itt nem vagyok sem jobb, sem rosszabb, mint bárki más, senki nem néz rám úgy, mintha én több lennék bármelyik másik srácnál. Teljesen mindegy itt, hogy színész vagyok-e vagy sem. Nagyra értékelem a tiszteletet, amit kapok, hiszen nem amiatt értékelnek, amit a szakmámban elértem, hanem azért, amilyen ember vagyok. Ez nagyon ritka manapság

– ecsetelte korábban a helyi lapnak Ruffalo.

A már 80 esztendős Harrison Ford ugyan karrierje végén jár, a Star Wars- és az Indiana Jones-filmekkel Hollywood megkerülhetetlen filmcsillagává vált színész csak hosszú évtizedek után döntött úgy, elege van a zsongásból és elköltözik Los Angelesből, hogy nyugodtabb körülmények között, Wyomingban élhessen.

Öreg motorosnak számítottam már Los Angelesben, 35 évet húztam le ott. Amikor Wyomingban vagyok, csak kimegyek az ajtón és elkezdek sétálni. Ha minden otthoni teendőm elvégeztem, és az időjárás is engedi, gyakran megyek el repülni, vagy sétálni az erdőben, de nagyon szeretek a hegyekben biciklizni is, mindig kikapcsol

– mondta a Parade-nek a színész.

Az ausztrál–amerikai származású Nicole Kidman Ausztráliában már ismert színésznő volt, amikor szinte pillanatok alatt Hollywood egyik kedvencévé vált, ami azonban hamar egyértelművé is tette számára, hogy nem lesz nyugodt élete, ha Los Angelesben marad. Emiatt Nashville-be költözött, döntéséért pedig azóta is hálás magának, elmondása szerint nincs annál jobb dolog, minthogy le tud menni úgy a boltba, hogy nem fut bele tucatnyi fotósba és rajongóba.

Olyan normális élet ez, mint amilyet mindig is szerettem volna. Van bennem ez a fura kettőség, hiszen szeretek színészkedni és azt a hírnevet is, ami ezzel jár, de szeretek átlagemberként is elvegyülni a tömegben. Szeretek nyugalomban együtt reggelizni és vacsorázni a családommal. Igazán nem vágyom sokra, sem arra, hogy éjszakánként sokáig dorbézoljak valahol. Szeretek otthon lenni a négy fal között, számomra teljesen megfelel ez a déli, rendkívül egyszerű élet