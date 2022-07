Jennifer Lopez és Ben Affleck házassági szerződésben rögzítette, hányszor bújnak ágyba hetente

Különleges házassági szerződést köthetett a nemrég összeházasodott Ben Affleck és Jennifer Lopez, akik amellett, hogy a dokumentumokban megcsalás esetére is rendelkeztek, a heti együttlétek számát is papírra vésették. De vajon hányszor kell ágyba bújnia a sztárpárnak egy héten, hogy ne történjen szerződésszegés?

Ahogyan arról az Index is beszámolt, 2003-as lemondott esküvőjüket követően 20 évvel újra egymásra talált és összeházasodott Jennifer Lopez és Ben Affleck.

A pár Las Vegasban, meglehetősen rendhagyó körülmények között mondta ki a boldogító igent, a Little White Chapel házasságkötő kápolnában egy bluetoothos hangszóró felelt a bevonulózenéért, a sztárpár mellett pedig további négy pár várakozott a helyszínen kapcsolatuk hivatalossá tételére.

Ahogyan az a hírességek és a tehetős embereknél már szinte elengedhetetlen, Lopezék esetében is felmerült a kérdés, kötöttek-e a frigy kapcsán házassági szerződést. A Your Tango nevű portál szerint a pár már a 2003-as esküvőt megelőzően is tervezett szerződést, amelynek bizonyos pontjait a mostani dokumentumok is tartalmazzák.

Ilyen az a Jennifer Lopez által írt kikötés is, miszerint hetente legalább négyszer kell szexuális kapcsolatot létesíteniük.

A pár emellett egy megcsalásra vonatkozó kitételt is beleírathatott a szerződésbe, mivel a 2003-ra tervezett első esküvőjüket megelőző pletykák szerint Ben Affleck félrelépett egy sztriptíztáncossal. Emiatt érthető, hogy Jennifer Lopez különösen óvatos, a papírok szerint pedig ha Affleck ismét félrelép, és emiatt elválnak, akkor a színész vagyonából jókora összeg ütheti énekesnő felesége markát – írja a The Richest.

A házassági szerződés mindkét személy vagyonának védelmét szolgálja, és kimondja, hogy ha elválnak, megtartják a saját pénzüket, kivéve, ha Ben félrelép, mert akkor fizetnie kell. Lopez amiatt ragaszkodott a kikötéshez, mert szeretne garanciát arra, hogy férje sosem lép többet félre

– mondta egy forrás a Daily Mailnek.

Affleck és Lopez először 2002-ben jegyezte el egymást, nem sokkal azután, hogy az énekesnő elvált Cris Juddtól. Az esküvőre azonban sosem került sor, a pár lemondta a nagy napot, nem sokkal az esemény előtt. Ezt követően 2004-ben az eljegyzésüket is felbontották, a szakításért a médiából rájuk nehezedő nyomást tették felelőssé. A páros 2021 áprilisában újjáélesztette a románcot, és az év elején eljegyezték egymást. De vajon meddig tudja tartani magát a páros a különleges feltételekhez?

(Borítókép: Ben Affleck és Jennifer Lopez 2021. szeptember 10-én. Fotó: Stephane Cardinale – Corbis / Corbis / Getty Images)