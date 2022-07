Ufóházak, időutazás és arc nélkül strandolók – különleges kiállításokkal vár a ZamJam

Csütörtökön startol a MOL Nagyon Balaton butikfesztiválja. A ZamJam, amelynek házigazdája Till Attila lesz, olyan rendezvény, amely Zamárdi több pontját is érinti, fő helyszínére, a vízparti térre pedig naponta néhány ezer vendéget várnak. A háromnapos esemény – amellett hogy a zenei programok között nemzetközi sztárvendégek koncertjei is szerepelnek – azért is számít különlegesnek, mert az irodalomra és a képzőművészetre is nagy hangsúlyt fektetnek a szervezők.

Képeken a Balaton

Az Index szervezésében ZamArt néven több képzőművészeti projekt is a városba települ, amelyek Bereczki Kata festőművész, Labrosse Dániel képzőművész és a Lobenwein Galéria gyűjteményének alkotásaiból valósulnak meg.

A ZamJam teljes arculata Bereczki Kata munkáját dicséri, akinek Balaton-tematikájú képei a fő helyszínen és Zamárdi közterületén is láthatók lesznek. A képzőművész az Indexnek elmondta: a fesztivál felkérésére összesen öt festményt készített, az emlékei mellett elsősorban megfigyeléseire hagyatkozva, fotók alapján, akrillal festette meg a vásznakat.

A Balatoni nyár, Lánybúcsú, Kilátások, Haverok, Párosan is szép című képek mellett a művész egyéb munkáit is bemutatja a fesztiválon, amelyek egyébként hasonló témában születtek, mint az arculati elemként funkcionáló alkotások, Zamárdi közterén pedig egy plakátkiállítással készül.

Az „ufóházak” is megjelennek

De nem csak Bereczki Kata munkáját csodálhatja meg a ZamJam Fesztivál közönsége: Labrosse Dániel a ZamArt és a Lobenwein Galéria felkérésére nyolc ikonikus balatoni helyről készített képeket, amelyeket a rendezvényen állítanak ki. Az illusztrációkon sokak által balatoni ufóházaknak becézett szocreál és futurista épületeket láthatunk a művész izgalmas világában újraértelmezve.

„Budapest-sorozatom után, amelyben ikonikus fővárosi épületeket népesítettem be a figuráimmal, visszatértem gyerekkori nyaralásaim kedvenc helyszíneire a Balaton körül. A Balatonra gondolva elsősorban a víz, a természet és a strandok jutnak eszünkbe, pedig a tó környékén rengeteg érdekes építmény is található. Válogatásom meglehetősen eklektikus és szubjektív. Saját emlékeimen kívül régi fotókat is átböngésztem, így választottam ki azokat a helyeket, amelyek leginkább megfogtak. A retróhangulat megmaradt, de NDK-s turisták helyett az én különc alakjaim lakják be az épületeket” – jellemezte alkotásait a művész.

Időutazás a vasútállomáson

A ZamArt és a StrandArt művészeti program keretében különleges válogatást is megcsodálhatnak az érdeklődők az ötvenes, hatvanas évek legendás reklámplakátjaiból, amely olyan neves grafikusok alkotásait is bemutatja, mint Bánó Endre és Darvas Árpád. A Balaton Anno kiállítás a Lobenwein Galéria gyűjteményéből jött létre, és Zamárdi vasútállomásán lesz látható.

A csütörtökön startoló ZamJam programjairól ide kattintva tájékozódhat.