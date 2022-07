Már zenei program is van a méregdrága tűzijátékhoz

Egyre több részlet lát napvilágot az augusztus 20-i állami rendezvény programjairól: mostanra az is kiderült, hogy a szervezők milyen koncertekkel készülnek.

Bár sokan tiltakoznak, és egyre több vidéki város is lemondott már az augusztus 20-i tűzijáték megrendezéséről, megtartják az eseményt.

A Szentistvánnap.hu oldalon egyre több részletet osztanak meg az idei programokról. Az már korábban kiderült, hogy a 2022-es tűzijáték rakétáinak beszerzése bruttó 1,65 milliárd forintba kerül majd, mostanra pedig azt is közzétették, milyen koncertekre rophatják az emberek.

Ahogy tavaly, úgy idén is a Road Movie égisze alatt tartják a Műegyetem rakparton a koncerteket, ahol a kiírás szerint az alábbi előadók produkcióit tekinthetik meg augusztus 20-án az érdeklődők:

Ivan & The Parazol

Konyha

Road

Csík Zenekar és vendégei

A Tabán Fesztivál sem marad el, ahol retró műsorral várják a közönséget. Ez is többnapos esemény lesz, szombaton a következő előadókkal:

Abaházi RT

Török Ádám és a Mini

P. Mobil

Takáts Tamás Dirty Blues Band

Persze a konkrét ünnepnapot megelőző két estén és vasárnap is lesznek zenei programok, fellép az Edda, Nagy Feró és Szikora Róbert is a Tabánban, a Műegyetem rakparton pedig többek között a Hiperkarma, a Kaukázus és a Soulwave tagjaival is találkozhat a közönség.

(Borítókép: Máthé Zoltán / MTI)