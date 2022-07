ByeAlex: Nem akarok öregen balf.szkodni a színpadon

ByeAlexet a zenélés mellett a tévéképernyőről is ismerheti a közönség, mivel az X-Faktor című műsor mentora. Bandájával járja az országot, bár ahogy arról az énekes beszámolt a Story magazinnak, még messze van karrierje csúcsától. Szinte az összes hazai fesztiválon megfordulnak, a következő lépcsőfok pedig a telt házas Budapest Park-koncert lesz, ám elmondása szerint az közelítené meg a csúcsot, ha megtölthetnék a Papp László Sportarénát is.

Az énekes kifejtette: arra ugyanakkor nagyon ügyel, hogy pont annyi fellépést vállaljanak, hogy arra a zenekar egészsége ne menjen rá, illetve maradjon idő a kikapcsolódásra is. A jövőjével kapcsolatban megjegyezte, ha megöregedne, nem félne meghozni azt a döntést, hogy lemond a zenei pályáról.

Gyűlölöm az öregedés gondolatát is, de ettől még eljön az az idő, úgyhogy nem tervezek hosszú életet a színpadon. Egyszerűen nem látom magam ott sokáig. Ha már nem vagyok kellően fiatal, aktív, jól kinéző előadó, nem érezném jól magam odafenn. Nem tartanám magam ízlésesnek és hitelesnek, ha öregen balf.szkodnék a közönségnek

– magyarázta ByeAlex, és hozzátette: ha azt érzi, a színpad véget ért, szeretne könyvet írni.

Elmondása szerint nem hisz a boldogságban sem, az csak egy illúzió, hiszen nincs olyan, hogy minden jó és úgy is marad. Magát pedig inkább elégedettnek gondolja, mintsem boldognak, de igyekszik harmonikusan élni, mivel úgy tartja, borús idők jönnek.

Jól élem meg a jelent, de örülök, hogy magamon kívül nem sok mindenkiért vagyok felelős. Sosem vágtam bele a családalapításba, és úgy gondolom, ez jó is így. Azt hiszem, nem sok jóra számíthatunk a jövőben, úgyhogy nem is tervezek most gyereket