Megszületett Illés Fanni gyermeke, az első babafotó is megérkezett

Illés Fanni és párja, Szabó Álmos, aki egyben a paralimpiai világ- és Európa-bajnok úszónő edzője, tavaly jelentette be eljegyzését, áprilisban pedig egy interjúból derült ki, hogy az első közös gyermeküket várják. A csöppség a napokban meg is érkezett, akiről a sportolónő Instagram-oldalán fotókat is megosztott.

Család lettünk. Hatalmas öröm és boldogság van bennünk, hiszen pár napja megszületett a kisfiunk, aki a Mór Álmos nevet kapta tőlünk. A kisbaba tökéletesen egészséges, és szerencsére mindannyian jól vagyunk

– olvasható az édesanya bejegyzésében.

A sportoló korábban az RTL Klubnak beszélt arról, hogy nem hitt abban, hogy elsőre összejöhet a terhesség, mert mindenért nagyon sokat kellett küzdenie az életben. Akkor azt is elárulta, hogy párjával apás szülést terveznek, és arról is beszélt, hogy szülőként igyekszik majd következetes és szigorú lenni, Szabó Álmos ugyanis megítélése szerint meglehetősen vajszívű.

