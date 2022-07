Nyomozás folyik Schobert Norbert és Béres Alexandra ügyében

„A nagy Norbiréka biznisz” névvel még korábban hoztak létre egy Facebook-csoportot, amelyben nemcsak a Schoberték által kínált termékeket, edzésterveket kritizálják, hanem a családjukat is gyalázzák. A családtagok már korábban is figyelmeztették a csoport tagjait, hogy ha nem fejezik be, akkor rendőrségi feljelentést tesznek, és ezt most meg is lépték.

Büntetőügyben folyik már a nyomozás a csoport ellen

– ezt mondta a Bors megkeresésére Schobert Norbert. Hozzátette azt is, hogy a rendőrség komolyan veszi az ügyet, és a hazai sztárvilág képviselői is kiálltak mellette.

Schoberték egyik követője és vásárlója mindeközben azt „nyomozta ki”, hogy a fitneszpiac másik szereplője, Béres Alexandra állhat a csoport létrehozása mögött. A férfi azt mondta: miután ezt nyilvánosságra hozta, több alkalommal is fenyegető leveleket kapott.

Nem tudok egy plázába elmenni, mert észreveszem, hogy levideóznak, beszólogatnak. A cégem adatait kiderítették, a csoportba betették az édesanyám lakcímét, nekem durva és halálos fenyegetéseket küldenek

– mondta Király Dávid, hozzátéve azt is, hogy a vállalkozását is megpróbálják tönkretenni, és pszichológushoz kellett mennie, így ő is a rendőrséghez fordul.

Béres Alexandra rágalmazás miatt ment a rendőrségre

A Borsnak sikerült elérnie Béres Alexandrát is, aki azt mondta: „Mélységesen elkeserít, hogy ilyen előfordulhat ma Magyarországon.”

Én semmilyen bizonyítékot nem láttam, csak ígéretet, hogy lesz, és rágalmazást. Az a célom, hogy ami történt, ne maradjon és a jövőben se maradhasson következmények nélkül, ezért én is megtettem a szükséges polgári jogi és büntetőjogi lépéseket annak érdekében, hogy kiderüljön az igazság.

Hozzátette: biztos abban, hogy a nyomozás alatt kiderült, hogy ki és miért akarja bemocskolni a nevét és rágalmazni őt.

(Borítókép: Schobert Norbert és Béres Alexandra. Fotó: Velvet / Dívány)