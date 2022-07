Becsempészett tűzijáték, leszakadt kivetítő: elátkozták az arénás koncerteket?

Dua Lipa torontói koncertjén több rajongója is megsérült annak köszönhetően, hogy valaki tűzijátékozott a színpad előtt, holott veszélyes tárgyakat nem is lehetne bevinni egy ilyen eseményre. A brit énekesnő mellett pedig a Mirror nevezetű kínai együttes is rossz élményeket szerzett egyik fellépésükön.