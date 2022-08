A nő, aki feltalálta az amerikaiak kedvenc ételét

Milliók eszik a világon, azonban valószínűleg nem sokan tudják, pontosan kinek a nevéhez is fűződik a Buffalo csirkeszárny, ami az elmúlt közel hat évtized során az amerikaiak egyik kedvence lett.

Teressa Bellissimo, akinek nevét többen is imába foglalnák, egykor vendéglátósként dolgozott. Még 1964-ben rukkolt elő a Buffalo csirkeszárny ötletével a buffalói Anchor Barban, aminek köszönhetően az ezt követő években jelentősen fellendült az amerikai mezőgazdaság, pontosabban a baromfitenyészés kezdte élni virágkorát. A National Chicken Council becslése szerint az amerikaiak évente 27 milliárd csirkeszárnyat fogyasztanak el. Bár tény, hogy a Buffalo csirkeszárny népszerűvé válásával egyenes arányban kezdett nőni a világ csillapíthatatlan étvágya is a baromfi iránt, amit a mezőgazdaság egyre nehezebben tud kielégíteni.

Mint azt a Buffalo History Museum szóvivője, Brian Hayden kiemelte, a buffalói lakosok máig büszkék arra, hogy városukba eredeztethető vissza az étel, amelyet mára a világ minden táján ismernek. A jellegzetes Buffalo szósszal, aminek alapját az ecet, a cayenne paprika és a vaj képezi, a karfiolon át a rágcsálnivalókig már mindent ízesítenek. Teressa Bellissimo viszont évtizedekkel ezelőtt valószínűleg bele sem gondolt abba, hogy főztjének ekkora sikere lesz, és történelmet ír vele.

A kezdetek

Teressa (Guzzo) Bellissimo 1900-ban született Szicíliában, és férjével, Frankkel 1935-ben nyitottak egy bárt az Amerikai Egyesült Államok és Kanada határán lévő Erie-tó partján, ami később a főutcára költözött, ahol jelenleg is megtalálható. Az Egyesült Államokban és Kanadában már tizenhat Anchor Bar található, a franchise szépen terjeszkedik, ám a legelsőként nyitott bár vonzza a legtöbb turistát. Itt 1964. március 4-én írt történelmet Bellissimo, aki fiának, Dominicnak és barátainak akart összedobni gyorsan valami ennivalót.

Épp másnapra készült elő az ételekkel. Akkoriban még levágták a csirkeszárnyat a csirkéről és leveshez vagy bármi máshoz használták. Teressa úgy döntött, mivel nem volt más, hogy megsüti a szárnyakat. Elkészítette a szószt, majd beledobta a szárnyakat is. Mindig azt mondjuk, a többi már történelem

– számolt be Tom Super, a National Chicken Council szóvivője, illetve hozzátette, akkora sikert aratott, hogy a pár másnap már az étlapra is feltette az ételt, amit zellerrel és kéksajtszósszal tálaltak.

Ugyan a csirkeszárnyat az 1960-as években még olyan ételnek tartották, amit csak a parasztok esznek, vagy épp kidobják a szemétbe, ám Bellissimónak köszönhetően egyik napról a másikra vált kinccsé. A baromfiipari vállalatok fő profitját jelenti azóta is, ám a koronavírus-járvány alatt az Egyesült Államokban az egekbe szökött az ára, mivel több volt rá a kereslet, mint a kínálat. Ezáltal újabb nyomás helyeződött az iparágra, ami már most is küzd azért, hogy kielégítse az ország igényeit.

A csirkéknek csak két szárnya van, és a termelőknek az egész madarat el kell adniuk. Tehát nem azzal van a gond, hogy több csirkét kell nevelni, hogy több szárnyat kapjunk. Egyensúlyt kell teremteni a keresletben és biztosítani azt, hogy ne csak a szárnyakat, hanem a csirke mellét és a combját is el tudjuk adni

– mondta Super.

Mint azt John Henninger, a Dan & John's Wings étterem társalapítója kijelentette, 2022-re ugyan visszanyerte stabilitását a baromfiipar, ám őket sem kíméli az infláció. A férfi kifejtette, míg a járvány előtt 65 centet fizetett körülbelül fél kiló csirkeszárnyért, ma már akár három dollárba is kerülhet. A drágulás az amerikai éttermekben is tapasztalható, mivel 20 dollárt is elkérhetnek tíz Buffalo csirkeszárnyért, holott korábban nem voltak ritkák az olyan akciók sem a bárokban, hogy 10 centért lehetett megvásárolni.

Mindenki kedvence

A Buffalo csirkeszárnyat hazájában, Buffalóban egyszerűen csak csirkeszárnynak nevezik a helyi lakosok, és általában pizzával együtt szolgálják fel, sőt még az élelmiszerboltokban is megtalálható.

Minden buffalói gyerek úgy nő fel, hogy a pizzáját kéksajtba mártja

– mondta Henninger, továbbá azt is kifejtette, a csirkeszárnyat jellemzően pizzával együtt eszi péntek esténként a család, vagy épp ősszel vasárnaponként, mikor amerikai focit néznek a tévében. A csirkeszárny ugyanis Buffalo város NFL-csapatának, a Buffalo Billsnek a nevével is összeforrt az elmúlt évtizedek alatt. A helyiek legalább annyira vannak oda a Buffalo Billsért, mint a csirkeszárnyért, így a meccsnézés elengedhetetlen elemévé vált az étel.

A Buffalo csirkeszárny sikere természetesen felkeltette a gyorsétteremláncok érdeklődését is. 1990-ben a McDonald's kezdte a sort a Mighty Wings fantázianévre hallgató étellel, majd egy évvel később a KFC is felvette étlapjára a Hot Wingset, míg 1994-ben a Domino's Pizza kezdett el csirkeszárnyat árulni. A National Chicken Council adatai szerint csak a Super Bowl alatt körülbelül 1,4 milliárd szárnyat falnak fel az amerikaiak, ez a teljes évi fogyasztás körülbelül 5%-a.

Bellissimo öröksége



Teressa Bellissimo az Anchor Bar feletti lakásában halt meg 84 éves korában még 1985. november 4-én. Bár a Buffalo csirkeszárnyról lett híres, de más ételeket is tökéletesen tudott elkészíteni. Egyetlen fia, Dominic zseninek tartotta az anyját, aki szinte bármilyen alapanyagból tudott olyan ebédet rittyenteni, hogy mindenki megnyalta mind a tíz ujját. Dominic a szülei halála után vezette a bárt, majd 1991-ben ő is elhunyt, azonban az tagadhatatlan, hogy Bellissimóék emléke az idők végezetéig fennmarad, köszönhetően a világsikert besöprő Buffalo csirkeszárnyaknak.

(Borítókép: Smith Collection / Gado / Getty Images)