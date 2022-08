Cirkusz a Szigeten – A japán szupersztár is igent mondott a felkérésre

Nagyszabású utcaszínház, nemzetközi kortárs cirkuszfesztivál, kortárstánc-előadások és a rendezvény területén felbukkanó rendkívül látványos sétáló utcaszínházak – csak néhány program, amelyek miatt a Sziget az egyik legegyedibb nagy fesztivál a kontinensen, ahol a zene mellett lépten-nyomon egyéb kulturális programokkal is találkozhat az ember. Több év próbálkozás után pedig az akrobatikus zsonglőrködés szupersztárját, Hiszasi Vatanabét is sikerült elhozni Japánból.

Augusztus 10. és 15. között zajlik Budapesten a Sziget Fesztivál, ahol a koncertek mellett számtalan kulturális és játékos programmal várják a látogatókat a szervezők. Ahogy azt a korábbi években megszokhattuk, most is lesz cirkusz és utcaszínház, amelynek sétáló verziója az egyik legkülönlegesebb pontja a rendezvénynek, ami mindig elvarázsolja a fesztiválozókat. Nézzük, milyen előadásokra lehet számítani!

Cirkusz és utcaszínház

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Sziget idén is készül színházi előadásokkal. A Nagy Utcaszínház ezúttal a Sacude társulatát hozza el Barcelonából, akik Euforia című produkciójukat mutatják be esténként a rendezvényen, az utolsó nagyszínpados fellépő után. A darab egy olyan világba repíti a nézőket, ahol a légi akrobaták mozdulatait elektronikus zene és fényshow kíséri majd.

A Cirque du Sziget a már megszokott helyen nemzetközi programmal vár mindenkit. Az ezer férőhelyes sátorban – ahol öt társulat előadását láthatják mindennap az érdeklődők – és a külső szabadtéri helyszíneken kora délutántól késő éjszakáig folyamatosan váltják egymást a produkciók.

Érkezik a francia Cirque La Compagnie, a kanadai Barcode Circus Company, a francia Cie Cabas társulat, a Sziget és a Cirkusziskolák Nemzetközi Szövetsége (FEDEC) közötti együttműködésnek köszönhetően pedig idén két cirkusziskola növendékei is fellépnek majd – a Palesztin Cirkusziskola a My Share című előadással jön Ramallahból, míg a Baross Imre Artistaképző hallgatói a Szentivánéji álmodók című előadásuk Szigetre készített adaptációjával színesítik a programot. Fellép a francia La Burrasca női társulat, az argentin EspumA BrumA, a Hand Some Feet finn–ausztrál páros, illetve az olasz–argentin Duo Masawa és az olasz Duo Kaos akrobatakettőse.

TÖBBÉVNYI PRÓBÁLKOZÁS UTÁN pedig VÉGRE SIKERÜLT A SZIGET SZERVEZŐINEK ELHOZNIuk HISzASI VATANABÉT JAPÁNBÓL, AKI AZ AKROBATIKUS ZSONGLŐRKÖDÉS SZUPERSZTÁRJA ÉS SZÁMOS RANGOS CIRKUSZFESZTIVÁL ÜNNEPELT FELLÉPŐJE.

A színházi és táncos produkciókat idén is a domb lábánál, egy teljesen megújult külsejű és koncepciójú helyszínen lehet megtekinteni, ahol az egymást váltó színpadi produkciók és a helyspecifikus előadások mellett több interaktív installáció is várja a közönséget. A szervezők rendkívül színes, nemzetközi programmal készülnek, emellet persze a hazai művészekre is fókuszálnak, és feltörekvő tehetségeknek is adnak lehetőséget a bemutatkozásra.

A magyar fellépők között ott lesz

Mészáros Máté és társulata;

a Sleeping Beauty Project által létrehozott Dream Experiment című alvó installáció;

Márkus Sándor bábművész interaktív bábinstallációval készül;

a Willany Leó Improvizációs Táncszínház előadásaival is találkozhatnak az érdeklődők;

érkezik Alja Branc szlovén koreográfus magyar táncosokkal készített előadása, a Don't Do, Try!;

idén első alkalommal lesz látható a szintén magyar Flying Bodies társulat.

Ebben az évben két spanyol társulat is hoz helyspecifikus előadást: a barcelonai Insectotropics a The Legend of Burning Man című előadással, Angel Durán pedig a Papillon (Pillangó) című látványos táncszólójával érkezik. Emellett a világhírű olasz koreográfus, Alessandro Sciarroni Save the Last Dance for Me című előadását is láthatjuk a Szigeten, a francia Un Loup Pour L’homme társulat Cuir című duettje a vonzást és a vonzódást járja körbe, a francia hiphoptáncosból és a portugál kínai rudas akrobatából álló O Ultimo Momento L’Autre című előadása pedig a két szereplő kapcsolatát követi nyomon.

Idén a női előadókra is nagyobb figyelmet fordít a Sziget színházi programja. Az egyik ilyen előadás a baszk Lasala társulat Fight című koreográfiája, a másik a Sziget szervezőinek a felkérésére a februárban a Trafóban nagy sikerrel bemutatott fiatal belga társulat Forces című előadásának egy olyan adaptációja, amely az utóbbi hónapok szomorú háborús híreire reflektál. A kortárs tánc kedvelői számára nem újdonság, hogy sokszor a tánc és a cirkusz, illetve a színház elemei is keverednek egy-egy előadáson belül, erre példa Viktor Černický PLI című előadása is.

Sétáló utcaszínház

Legyen szó óriásbábokról, miniatűr autóbuszról vagy furcsa és meglepő lényekről, a sétáló utcaszínház művészei minden lehetőséget megragadnak, hogy a látogatók is az előadások aktív résztvevőivé váljanak.

A Paris Bénarès francia társulatának óriásbábjai fémből, fából és gyantából készült gépezetek, amelyeket egyszerre több bábművész kelt életre. Láthattunk már tőlük korábban egy hatalmas tevét, idén pedig két gyönyörű indiai szent tehénnel barátkozhatunk meg.

A dobok és a tűzijátékok egészen különleges keverékét hozza a Deabru Beltzak baszk zenekar sétáló utcaszínházi előadásával, ahol a boszorkányok ördögét is megidézik. Ha valaki ennél csendesebb találkozásokra vágyik, mindenképpen keresse fel Robson Catalunha brazil művész növény-ember performance-át, amely által eljátszhatunk a gondolattal, hogy vajon milyen lehet egy olyan világban élni, ahol a növények is beszélni tudnak hozzánk.

(Borítókép: A Sziget Fesztivál utcaszínháza 2016. augusztus 15-én. Fotó: Kaszás Tamás / Index)