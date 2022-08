Nagy Feró: Már számolom, melyik szobában fogok egyáltalán fűteni

Nagy Feró is csökkenteni fogja az energiafelhasználását otthonában, elmondása szerint már számolja, hogy melyik szobában kell egyáltalán fűteni. A zenész szerint Magyarországnak és az egész világnak is meg kell tanulnia takarékoskodni az energiával, nemcsak a pénztárcánk, de a bolygónk érdekében is.