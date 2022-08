Meghalt Klapka György fia

Klapka György és Mary Zsuzsi fia, Klapka Dennis az elmúlt években komoly problémákkal küzdött. Fiatalkorában alkohol- és drogproblémák gyötörték, ekkor még Németországban lakott, és az élete azt követően változott meg gyökeresen, hogy apja hazaköltöztette. Leszokott káros szenvedélyeiről, rátalált a szerelem, azonban végül szakítás lett a vége. Az igazi mélypont pedig az után következett be, hogy előbb édesanyját, majd édesapját is elvesztette. Bár nagy örökség szállt rá, egyáltalán nem találta a helyét a világban. Mint kiderült, Klapka Dennis az utóbbi időben epilepsziás rohamokkal is küzdött, péntek éjjel ismét ez történt, amikor épp egy barátjánál volt.

Ahogy a Ripost megtudta, a helyszínre kiérkező mentők sem tudták megmenteni a férfi életét, aki 34 éves korában elhunyt. A halálhírt Klapka György özvegye, Klapka Marika is megerősítette a lapnak.

A hír sajnos igaz. Dennis tegnap éjszaka elment. Az utóbbi időben egyre sűrűbben kapott epilepsziás rohamokat, és a szervezete már nem bírta el a terhelést. Éppen egy barátjánál vendégeskedett, amikor megtörtént a baj. A mentők hamar kiértek, de már nem tudták megmenteni az életét. Teljesen össze vagyok törve!

– mondta az asszony.

(Borítókép: Klapka Dennis / Facebook)